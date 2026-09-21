«Единая Россия» набрала 42,03% на выборах в парламент Алтайского края

«Единая Россия» заняла первое место на выборах в Законодательное собрание Алтайского края с результатом 42,03%. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.

Ранее сообщалось, что кандидаты «Единой России» Андрей Аникеев и Олег Димов лидировали в двух одномандатных округах Оренбургской области на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов. В Оренбургском округе № 144 Аникеев получил 63,81%, а его ближайший соперник от КПРФ Денис Батурин — 12,44%. Представительница «Новых людей» Карина Салихова заняла третье место с 6,96%. В Бугурусланском округе Димов набрал 62,95% голосов. За кандидата КПРФ Дмитрия Шантелева проголосовали 9,04% избирателей, за Оксану Набатчикову от «Справедливой России» — 6,72%.