«Единая Россия» набрала 42,03% на выборах в парламент Алтайского края
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«Единая Россия» заняла первое место на выборах в Законодательное собрание Алтайского края с результатом 42,03%. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.
Ближайшим соперником партии стала КПРФ, которая получила 17,88% голосов. Разрыв между ними составил 24,15 процентного пункта. Третью позицию заняла ЛДПР с 11,94%.
«Новые люди» набрали 10,56%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Поддержка Партии пенсионеров составила 4,40%, «Коммунистов России» — 4,25%. Эти показатели учитывают результаты обработки всех протоколов.
Ранее сообщалось, что кандидаты «Единой России» Андрей Аникеев и Олег Димов лидировали в двух одномандатных округах Оренбургской области на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов. В Оренбургском округе № 144 Аникеев получил 63,81%, а его ближайший соперник от КПРФ Денис Батурин — 12,44%. Представительница «Новых людей» Карина Салихова заняла третье место с 6,96%. В Бугурусланском округе Димов набрал 62,95% голосов. За кандидата КПРФ Дмитрия Шантелева проголосовали 9,04% избирателей, за Оксану Набатчикову от «Справедливой России» — 6,72%.
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