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Опубликовано 21 сентября, 03:18

Кандидаты ЕР лидируют в двух округах Оренбуржья после подсчёта 100% голосов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кандидаты от «Единой России» Андрей Аникеев и Олег Димов набрали больше половины голосов на выборах в Госдуму в двух одномандатных округах Оренбургской области. После обработки всех протоколов они сохранили первое место, следует из данных ЦИК.

В Оренбургском округе №144 Аникеев получил 63,81% голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Денис Батурин с результатом 12,44%, третье место заняла Карина Салихова («Новые люди») — 6,96%. В Бугурусланском округе Олег Димов заручился поддержкой 62,95% избирателей. Кандидат от КПРФ Дмитрий Шантелев набрал 9,04%, представитель «Справедливой России» Оксана Набатчикова — 6,72%.

«Единая Россия» получила 54,23% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО
«Единая Россия» получила 54,23% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО

Ранее Life.ru писал, что представители ЕР забрали два одномандатных округа Владимирской области по итогам выборов в Госдуму. После обработки всех протоколов во Владимирском округе №83 первое место занял Игорь Игошин (62,97%), а в Суздальском — Григорий Аникеев (56,91%).

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