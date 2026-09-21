Кандидаты ЕР лидируют в двух округах Оренбуржья после подсчёта 100% голосов

Кандидаты от «Единой России» Андрей Аникеев и Олег Димов набрали больше половины голосов на выборах в Госдуму в двух одномандатных округах Оренбургской области. После обработки всех протоколов они сохранили первое место, следует из данных ЦИК.

В Оренбургском округе №144 Аникеев получил 63,81% голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Денис Батурин с результатом 12,44%, третье место заняла Карина Салихова («Новые люди») — 6,96%. В Бугурусланском округе Олег Димов заручился поддержкой 62,95% избирателей. Кандидат от КПРФ Дмитрий Шантелев набрал 9,04%, представитель «Справедливой России» Оксана Набатчикова — 6,72%.