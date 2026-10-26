«Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

«Единая Россия» намерена добиваться защиты пациентов от навязывания платных медицинских услуг, особенно когда необходимую помощь можно получить бесплатно по полису ОМС. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, Герой России, депутат от партии «Единая Россия» Людмила Болилая.

По словам парламентария, особую тревогу вызывают случаи, когда больным предлагают оплатить услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные обследования без достаточных оснований. При этом человек не всегда способен самостоятельно оценить необходимость процедур и разобраться в медицинских и юридических тонкостях.

«Человек, особенно если он болен, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах. Каждый гражданин должен чётко понимать, какая помощь ему положена по полису ОМС, за что предлагается заплатить и действительно ли платная услуга необходима», — подчеркнула Болилая.

Проблема становится особенно актуальной на фоне роста расходов на лечение. По прогнозу Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тысяч рублей на человека — примерно вдвое больше, чем в 2020 году.

В «Единой России» подчёркивают, что выбор платных медицинских услуг должен оставаться исключительно добровольным, без давления на пациентов и введения их в заблуждение. Партия намерена добиваться оперативного рассмотрения обращений граждан и устранения выявленных нарушений.

Болилая напомнила, что доступность качественной медицинской помощи входит в число приоритетов Народной программы «Единой России». По её словам, важно не просто закрепить государственные гарантии на бумаге, но и обеспечить их выполнение, чтобы россияне могли своевременно получать консультации врачей, проходить обследования и лечение без необоснованных расходов.

Ранее Life.ru рассказывал о схемах навязывания пациентам ненужных медицинских услуг. Юрист Антон Арифулин предупреждал, что некоторые клиники предлагают лишние анализы, процедуры и повторные приёмы. Эксперт рекомендовал внимательно изучать договоры и обращаться в надзорные органы при нарушении прав пациентов.