Россиянка дошла до Верховного суда из-за платной прививки от клещей

Жительница Екатеринбурга решила через Верховный суд добиться пересмотра правил бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита. Поводом стал отказ в прививке в государственной больнице, после которого женщине пришлось заплатить тысячу рублей за процедуру в частной клинике. Об этом сообщает «Коммерсант».

История началась в мае 2024 года, когда горожанка обратилась в больницу № 14 для плановой ревакцинации. Получив отказ, она пожаловалась в прокуратуру, а затем попыталась добиться возмещения расходов через суд. Однако три судебные инстанции не поддержали её требования.

Теперь женщина оспаривает положения утверждённого Минздравом календаря профилактических прививок. Спор возник из-за формулировки, которую нижестоящие суды истолковали так, что одного проживания в регионе с высоким риском заражения энцефалитом недостаточно для бесплатной вакцинации. Необходимо также выполнять определённые виды работ — например, строительные, геологические или лесозаготовительные.

Защита заявительницы настаивает, что такое прочтение документа ошибочно. По мнению её представителей, требование о профессиональной деятельности относится к работникам, приезжающим в опасные районы, а не ко всем местным жителям. В подтверждение этой позиции юристы представили результаты лингвистической экспертизы.

Минздрав выступил против удовлетворения иска. В ведомстве объяснили, что порядок вакцинации определяется не только национальным календарём, но и другими нормативными документами. Решения о проведении прививок в регионах принимаются с учётом эпидемиологической обстановки.

Заседание Верховного суда намечено на конец октября. Его решение может повлиять на судебную практику по аналогичным спорам в других регионах, где жители также сталкивались с отказами в бесплатной вакцинации.