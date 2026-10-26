Россиянка дошла до Верховного суда из-за платной прививки от клещей
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Жительница Екатеринбурга решила через Верховный суд добиться пересмотра правил бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита. Поводом стал отказ в прививке в государственной больнице, после которого женщине пришлось заплатить тысячу рублей за процедуру в частной клинике. Об этом сообщает «Коммерсант».
История началась в мае 2024 года, когда горожанка обратилась в больницу № 14 для плановой ревакцинации. Получив отказ, она пожаловалась в прокуратуру, а затем попыталась добиться возмещения расходов через суд. Однако три судебные инстанции не поддержали её требования.
Теперь женщина оспаривает положения утверждённого Минздравом календаря профилактических прививок. Спор возник из-за формулировки, которую нижестоящие суды истолковали так, что одного проживания в регионе с высоким риском заражения энцефалитом недостаточно для бесплатной вакцинации. Необходимо также выполнять определённые виды работ — например, строительные, геологические или лесозаготовительные.
Защита заявительницы настаивает, что такое прочтение документа ошибочно. По мнению её представителей, требование о профессиональной деятельности относится к работникам, приезжающим в опасные районы, а не ко всем местным жителям. В подтверждение этой позиции юристы представили результаты лингвистической экспертизы.
Минздрав выступил против удовлетворения иска. В ведомстве объяснили, что порядок вакцинации определяется не только национальным календарём, но и другими нормативными документами. Решения о проведении прививок в регионах принимаются с учётом эпидемиологической обстановки.
Заседание Верховного суда намечено на конец октября. Его решение может повлиять на судебную практику по аналогичным спорам в других регионах, где жители также сталкивались с отказами в бесплатной вакцинации.
Ранее Life.ru рассказывал, кому положена бесплатная прививка от клещевого энцефалита по ОМС. Депутат Госдумы Каплан Панеш пояснял, что право на вакцинацию за государственный счёт зависит от эпидемиологических показаний, категории гражданина и региональных программ.