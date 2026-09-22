«Единая Россия» получит 47 из 60 мест в Заксобрании Прикамья

«Единая Россия» получит 47 из 60 мандатов в Законодательном собрании Пермского края нового созыва. 18 депутатов пройдут по партийному списку, ещё 29 кандидатов от ЕР победили в одномандатных округах.

Всего по единому краевому округу распределялись 30 мест. Помимо «Единой России», пять мандатов получит КПРФ, по три — ЛДПР и «Новые люди», один — «Справедливая Россия».

Ещё 30 депутатов избирались по одномандатным округам. В 29 из них победили представители «Единой России», в одном — кандидат от ЛДПР. Таким образом, с учётом обеих частей избирательной системы у ЕР будет 47 депутатских кресел.

Окончательный персональный состав депутатов, избранных по партийным спискам, станет известен после того, как кандидаты подтвердят принятие мандатов. На это им отводится семь дней со дня голосования — до 26 сентября включительно.

Выборы в Пермском крае проходили с 18 по 20 сентября одновременно с кампанией в Государственную думу IX созыва. В регионе также выбирали депутатов Пермской городской думы и представительных органов ряда муниципалитетов.

Ранее Life.ru рассказывал о предварительных результатах выборов в Госдуму в Пермском крае. После начала подсчёта кандидаты «Единой России» лидировали в Кудымкарском и Кунгурском одномандатных округах. Тогда результаты ещё оставались предварительными, поскольку комиссии продолжали обработку протоколов. Одновременно в Прикамье определяли и новый состав регионального Законодательного собрания.