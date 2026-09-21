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Регион
Опубликовано 20 сентября, 21:12

ЦИК: Кандидаты ЕР лидируют в двух округах Пермского края на выборах в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кандидаты «Единой России» Ирина Ивенских и Олег Калинский опережают соперников в двух одномандатных округах Пермского края на выборах в Госдуму. Это следует из предварительных данных на сайте ЦИК.

В Кудымкарском округе комиссии обработали 30,04% протоколов. Калинский получает 39,01% голосов. Следующие позиции занимают представитель ЛДПР Олег Постников и кандидат «Справедливой России» Юрий Уточкин. Их результаты составляют 12,74% и 12,32% соответственно.

В Кунгурском округе подсчёт охватил 7,42% протоколов. Здесь Ивенских набирает 32,47%. На втором месте находится Алексей Овчинников от «Новых людей» с 18,98%, на третьем — Екатерина Балыкина от ЛДПР с 12,21%. Показатели в обоих округах остаются предварительными.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва проходило 18–20 сентября. За места по федеральному округу боролись десять партий. Впервые в этих выборах участвовали жители регионов Донбасса и Новороссии.

В те же дни избиратели определяли состав законодательных собраний 39 регионов. В восьми субъектах проходили прямые выборы глав, ещё в трёх руководителей избирали региональные парламенты. Всего кампании охватывали около 23 тыс. мандатов.

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Ранее сообщалось, что представители «Единой России» заняли первые позиции во всех пяти одномандатных округах Нижегородской области после обработки начальных протоколов. Наибольшую долю голосов среди них получил Евгений Костин — 77,79% в округе № 132. Юлия Гаревская набрала 73,77% в округе № 134, а Дмитрий Грачёв — 68,35% в округе № 133. В округе № 131 лидировал Юрий Станкевич с 65,32%. Артём Кавинов вышел на первое место в округе № 135 с результатом 60,16%.

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Антон Голыбин
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