ЦИК: Кандидаты ЕР лидируют в двух округах Пермского края на выборах в Госдуму

Кандидаты «Единой России» Ирина Ивенских и Олег Калинский опережают соперников в двух одномандатных округах Пермского края на выборах в Госдуму. Это следует из предварительных данных на сайте ЦИК.

В Кудымкарском округе комиссии обработали 30,04% протоколов. Калинский получает 39,01% голосов. Следующие позиции занимают представитель ЛДПР Олег Постников и кандидат «Справедливой России» Юрий Уточкин. Их результаты составляют 12,74% и 12,32% соответственно.

В Кунгурском округе подсчёт охватил 7,42% протоколов. Здесь Ивенских набирает 32,47%. На втором месте находится Алексей Овчинников от «Новых людей» с 18,98%, на третьем — Екатерина Балыкина от ЛДПР с 12,21%. Показатели в обоих округах остаются предварительными.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва проходило 18–20 сентября. За места по федеральному округу боролись десять партий. Впервые в этих выборах участвовали жители регионов Донбасса и Новороссии.

В те же дни избиратели определяли состав законодательных собраний 39 регионов. В восьми субъектах проходили прямые выборы глав, ещё в трёх руководителей избирали региональные парламенты. Всего кампании охватывали около 23 тыс. мандатов.

Ранее сообщалось, что представители «Единой России» заняли первые позиции во всех пяти одномандатных округах Нижегородской области после обработки начальных протоколов. Наибольшую долю голосов среди них получил Евгений Костин — 77,79% в округе № 132. Юлия Гаревская набрала 73,77% в округе № 134, а Дмитрий Грачёв — 68,35% в округе № 133. В округе № 131 лидировал Юрий Станкевич с 65,32%. Артём Кавинов вышел на первое место в округе № 135 с результатом 60,16%.