«Единая Россия» проследит за влиянием новых правил приёма олимпиадников в вузы

«Единая Россия» проследит, как пересмотр льгот для олимпиадников повлияет на возможности абитуриентов при поступлении в вузы. Важно учитывать положение школьников из труднодоступных районов, сообщил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Владислав Головин.

По мнению депутата, преимущества при поступлении должны быть сбалансированы: возможности получить дополнительное образование у школьников различаются в зависимости от места жительства.

«Необходимо учитывать условия в труднодоступных районах, где у ребят меньше возможностей получать дополнительное образование», — пояснил Головин.

Парламентарий считает, что выбор университета должен зависеть прежде всего от знаний, способностей и решения самого школьника. Он также напомнил, что развитие региональных вузов и расширение доступа к высшему образованию входят в Народную программу партии.

Напомним, Минобрнауки России намерено ужесточить правила поступления в университеты для победителей и призёров школьных олимпиад с 2027 года. Право на зачисление без вступительных испытаний предлагают оставить только победителям, тогда как призёры смогут рассчитывать на 100 баллов по профильному предмету. Одно из изменений уже принято: количество олимпиад, дающих преимущества при поступлении, сократили с 83 до 60. Кроме того, министерство предлагает учитывать олимпиадные достижения только за 10-й и 11-й классы.