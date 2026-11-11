«Единая Россия» создаёт условия для муниципальной службы ветеранов СВО
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Госдума единогласно поддержала в первом чтении предложение «Единой России» засчитывать военную службу в муниципальный стаж. Поправки должны облегчить ветеранам СВО трудоустройство в местные администрации и расширить социальные гарантии, пишет пресс-служба политической партии.
Среди авторов законопроекта — секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Пока контрактная служба входит в общий трудовой и государственный стаж, но не муниципальный. Поэтому без опыта работы в администрации ветераны часто могут претендовать лишь на младшие должности.
Герой России Нурсултан Муссагалеев, ранее возглавлявший муниципалитет, подчеркнул важность работы с жителями на местах. Поправки, по его оценке, пригодятся и выпускникам третьего потока программы «Время героев», рассчитанного на бойцов без высшего образования.
«Данный законопроект очень важен для наших ребят и их интеграции в гражданскую сферу», — заявил депутат.
Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Владислав Головин пояснил: после принятия закона ветераны смогут претендовать на высшие, главные и ведущие должности со стажевым требованием от двух лет. Выслуга также даст надбавки к окладу, дополнительный отпуск и пенсионные гарантии.
Член думского комитета по делам национальностей Энвер Набиев назвал инициативу устранением пробела в законодательстве. Он отметил, что опыт военнослужащих должен находить применение и после возвращения к гражданской жизни.
Ранее Life.ru сообщал о старте отбора в третий поток программы «Время героев». Впервые к участию в ней допускают ветеранов СВО без диплома вуза. Заявки принимаются до 25 января 2027 года, а обучение продлится три года.