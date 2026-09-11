Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:19

«Единая Россия» выступает за развитие подходов к строительству социальных объектов

Обложка © ТАСС / Александр Артёменков

Обложка © ТАСС / Александр Артёменков

«Единая Россия» предлагает определять социальные обязательства застройщика на старте комплексного развития территорий. Об этом заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

По его словам, практика, при которой застройщик строит соцобъекты и передаёт их муниципалитету, уже доказала эффективность. Но ключевой вопрос — экономика проекта: объём вложений и сроки передачи объекта нужно учитывать заранее, иначе дополнительная нагрузка поставит под удар саму концепцию КРТ.

Партия предлагает прописывать в каждом проекте конкретный перечень объектов, сроки их строительства и порядок передачи городу.

«Это даст всем сторонам чёткие ориентиры, а семьям — понимание, какая инфраструктура появится вместе с новым жильём», — отметил Якушев.

Он подчеркнул, что социальная инфраструктура должна быть не последующим дополнением к КРТ, а частью его исходной модели, и что соцобязательства должны быть экономически просчитанными, чтобы практику можно было масштабировать в регионах.

Без перерывов в терапии: В «Единой России» хотят гарантировать доступ к редким препаратам
Без перерывов в терапии: В «Единой России» хотят гарантировать доступ к редким препаратам

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» анонсировала строительство более трёх тысяч поликлиник и ФАПов. Количество женских консультаций предполагается увеличить втрое. Оборудование хотят обновить в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Единая Россия
  • Владимир Якушев
  • Другие новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar