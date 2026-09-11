«Единая Россия» выступает за развитие подходов к строительству социальных объектов

«Единая Россия» предлагает определять социальные обязательства застройщика на старте комплексного развития территорий. Об этом заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

По его словам, практика, при которой застройщик строит соцобъекты и передаёт их муниципалитету, уже доказала эффективность. Но ключевой вопрос — экономика проекта: объём вложений и сроки передачи объекта нужно учитывать заранее, иначе дополнительная нагрузка поставит под удар саму концепцию КРТ.

Партия предлагает прописывать в каждом проекте конкретный перечень объектов, сроки их строительства и порядок передачи городу.

«Это даст всем сторонам чёткие ориентиры, а семьям — понимание, какая инфраструктура появится вместе с новым жильём», — отметил Якушев.

Он подчеркнул, что социальная инфраструктура должна быть не последующим дополнением к КРТ, а частью его исходной модели, и что соцобязательства должны быть экономически просчитанными, чтобы практику можно было масштабировать в регионах.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» анонсировала строительство более трёх тысяч поликлиник и ФАПов. Количество женских консультаций предполагается увеличить втрое. Оборудование хотят обновить в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.