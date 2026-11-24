В «Единой России» выступили за сохранение права регионов самостоятельно устанавливать пониженные налоговые ставки для предприятий приоритетных отраслей. По мнению представителей партии, такие льготы необходимы для развития производства, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, Герой России Андрей Козлов.

Речь идёт о возможности субъектов РФ устанавливать пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН). Для предприятий, выбравших объект налогообложения «доходы», ставки составляют от 1% до 6%, а для работающих по модели «доходы минус расходы» — от 5% до 15%.

По словам Козлова, налоговая поддержка особенно важна для сельского хозяйства, рыболовства, пищевой и лёгкой промышленности, производителей электроники, оборудования, мебели и медицинских изделий. Парламентарий также отметил значимость льгот для социального предпринимательства, креативной экономики, внутреннего туризма и ИТ-сектора.

Резкое увеличение налоговой нагрузки, считает депутат, способно негативно сказаться на работе небольших предприятий и региональных производителей, привести к сокращению инвестиций и повлиять на занятость населения.

«Бизнесу нужны понятные условия, чтобы планировать работу, развивать производство и спокойно адаптироваться к изменениям», — подчеркнул Козлов.

Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на необходимость поддержки предпринимательства, технологического развития и укрепления экономического суверенитета страны. Региональные налоговые льготы, по мнению депутата, позволяют субъектам самостоятельно определять приоритеты развития своей экономики.

Козлов добавил, что «Единая Россия» намерена добиваться соответствия бюджетных решений задачам национального развития и положениям народной программы партии.

«Сохранение налоговой гибкости регионов — это возможность для бизнеса работать, инвестировать и создавать новые рабочие места», — заключил парламентарий.

Напомним, 13 ноября Минфин скорректировал налоговый законопроект с учётом предложений предпринимателей. Поправки затронули малый и средний бизнес, сельскохозяйственных производителей и отдельные отрасли промышленности. В частности, ведомство предложило дополнительные меры налоговой поддержки предпринимателей, занимающихся производством кинопродукции.