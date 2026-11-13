Министерство финансов России доработало законопроект об изменениях налоговой политики с учётом предложений бизнеса, профильных ведомств и регионов. Поправки подготовлены ко второму чтению бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

«Изменения учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ», — заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Одним из ключевых изменений станет уточнение налогообложения паевых инвестиционных фондов. Правительство предлагает не взимать налог на прибыль на уровне фонда при условии, что в течение года между пайщиками распределяется не менее 90% полученного дохода.

Для остальных фондов предусмотрен особый порядок налогообложения: обязанности по уплате налога планируется возложить на управляющие компании, а уплаченные суммы учитывать при последующих расчётах с пайщиками.

Изменения также затронут малый и средний бизнес. Подготовлен перечень видов экономической деятельности, для которых региональные власти смогут устанавливать пониженные ставки упрощённой системы налогообложения.

Отдельные поправки касаются импорта товаров из стран Евразийского экономического союза. В рамках борьбы с занижением стоимости продукции предлагается усилить налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из государств ЕАЭС.

Кроме того, власти намерены скорректировать механизм налогообложения сверхдоходов отдельных добывающих компаний. При расчёте предлагается учитывать потери, возникающие при добыче и извлечении полезных компонентов из руды.

В документ включены и дополнительные меры поддержки отдельных отраслей. В частности, предусмотрено освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством кинопродукции, а также уточнение условий сохранения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Правительство одобрило предложения 12 ноября. Теперь поправки предстоит рассмотреть депутатам Госдумы. Второе чтение налогового законопроекта запланировано на 19 ноября. До окончательного принятия документа его положения могут измениться.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин намерен рассмотреть предложения бизнеса по налогу на сверхдоходы. Замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что при обсуждении инициатив необходимо учитывать запланированные поступления в бюджет.