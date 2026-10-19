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Опубликовано 19 октября, 18:38

Минфин рассмотрит предложения бизнеса по налогу на сверхдоходы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минфин России проведёт переговоры с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по поводу налога на сверхдоходы. Однако ведомство вряд ли поддержит инициативы, которые приведут к сокращению поступлений в бюджет. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, доходы от нового налогового механизма уже предусмотрены в федеральном бюджете. Поэтому предложения бизнеса будут рассматривать с учётом того, сколько дополнительных средств они позволят получить государству.

«Мы, конечно, встретимся с коллегами — это РСПП. Послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений», — пояснил Сазанов.

При этом отдельных переговоров с представителями различных отраслей Минфин не планирует.

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Ранее Life.ru сообщал, что Минфин не определился с введением налога на сверхприбыль. Тогда Сазанов отмечал, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

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Вероника Бакумченко
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