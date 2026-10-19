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Опубликовано 19 октября, 11:32

Госдума готова поднять налог на сверхдоходы золотодобытчиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentyn Volkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentyn Volkov

Налоговую ставку для компаний, добывающих золото, в рамках сбора на сверхдоходы могут увеличить. О такой готовности поддержать соответствующую инициативу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поводом стали замечания Счётной палаты к законопроекту о налоге на сверхдоходы недропользователей. Ведомство, в частности, предложило поднять фискальную нагрузку именно для золотодобывающей отрасли.

«Важно, чтобы меры поддержки расширялись. Для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счёт справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча», — передала слова Володина пресс-служба Госдумы.

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Как ранее сообщал Life.ru, Вячеслав Володин выступил с инициативой направлять средства от официальной продажи «красивых» автомобильных номеров на финансирование полиции. Предложение прозвучало на пленарном заседании парламента. По замыслу спикера, такие деньги могли бы стать дополнительным источником для нужд МВД.

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Вероника Бакумченко
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