Володин предложил направить деньги с продажи «красивых» номеров на нужды МВД

Деньги от официальной продажи «красивых» автомобильных номеров в России могут направить на дополнительное финансирование полиции. Такую инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил на пленарном заседании парламента.

По мнению спикера нижней палаты, полученные средства стоит закрепить за конкретными бюджетными расходами. В частности, дополнительную поддержку могли бы получить участковые и сотрудники оперативных подразделений МВД. Володин подчеркнул, что эти категории правоохранителей сегодня недостаточно обеспечены вниманием государства.

«Они вниманием у нас обделены точно», — отметил председатель Госдумы.

При этом парламентарий призвал не торопиться с принятием решения без предварительных расчётов. Необходимо определить стоимость востребованных комбинаций букв и цифр, а также оценить расходы на организацию их официальной продажи. Володин предупредил, что запуск нового механизма не должен обойтись бюджету дороже ожидаемых поступлений.

Отдельное внимание спикер уделил финансовому обоснованию законопроекта. Он обратил внимание на расхождения между расчётами фракции «Новые люди» и оценками профильного комитета. Начать подробное обсуждение инициативы Володин предложил в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Идею легализовать рынок престижных автомобильных номеров депутаты от «Новых людей» выдвинули ещё в 2025 году. Предполагалось, что автомобилисты смогут официально выбирать понравившиеся сочетания символов, а деньги будут поступать государству. Сейчас соответствующие операции зачастую проходят через посредников.

Ранее Life.ru писал о предложении расширить привычный формат российских автомобильных номеров. Депутаты выступили за введение комбинаций из четырёх букв и двух цифр либо чередования двух букв, двух цифр и ещё двух букв. При этом размеры регистрационных знаков и расположение государственной символики предполагалось оставить прежними.