«Почему доходы должны идти перекупам?»: «Новые люди» предложили легализовать продажу «красивых» номеров
Депутат Гулин предложил продавать «красивые» автомобильные номера официально
Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Максим Гулин продемонстрировал в нижней палате парламента сувенирные автомобильные номера, которые на сером рынке могут стоить по 25 млн рублей каждый. В беседе с Life.ru парламентарий заявил, что два таких знака символически представляют 50 млн рублей.
Депутат Гулин про автомобильные номера стоимостью в десятки миллионов рублей. Видео © Life.ru
Гулин показал номера журналистам и объяснил, что они не являются настоящими регистрационными знаками. При этом аналогичные комбинации, как утверждает депутат, сейчас выставляют на нелегальных площадках за десятки миллионов рублей.
«У меня номера автомобильные — это сувенирные, конечно, номера, но сейчас уже на сером рынке их можно купить каждый по 25 млн руб. По сути, у меня в руках 50 млн», — заявил Гулин.
Парламентарий рассказал, что вместе с коллегами и сотрудниками аппарата изучал предложения на сайтах, где продаются подобные комбинации. По его словам, именно там были обнаружены номера с ценой в 25 млн рублей за каждый.
«Этот рынок сейчас есть. Непонятно, почему эти доходы должны идти там серым перекупам, если это может идти в бюджет Российской Федерации», — отметил депутат.
«Новые люди» выступают за принятие законопроекта, который позволит официально продавать так называемые красивые номера. Гулин заявил, что инициативу публично поддержал президент, а после правительственных замечаний законопроект был доработан.
По задумке парламентария, стоимость знаков должна определяться самим рынком.
Он добавил, что законопроект не предполагает обязательной покупки таких номеров для всех автомобилистов. Речь идёт о легальной возможности для тех, кто хочет выделить свой автомобиль, приобрести запоминающуюся комбинацию.
«У тех людей, у которых есть запрос выделиться на автомобиль, на какой-то дорогой, приобрести себе красивые номера с тремя буквами, с тремя цифрами, чтобы у них эта возможность была легальная», — сказал депутат.
В России уже несколько лет обсуждают легализацию рынка так называемых «красивых» автомобильных номеров. В феврале Life.ru писал, что фракция «Новые люди» предложила разрешить выбирать такие комбинации через «Госуслуги», а поступления от их продажи направлять в бюджет. Инициатива уже прошла несколько этапов обсуждения. В марте кабмин в целом поддержал идею платного выбора госномеров, но потребовал доработать механизм их резервирования и порядок определения стоимости. В апреле депутаты предложили отдельно закрепить направление всей платы за выбор регистрационных знаков в федеральный бюджет. «Новые люди» внесли соответствующий законопроект, предусматривающий зачисление 100% таких поступлений в казну. В мае в Госдуму снова внесли доработанный законопроект о продаже востребованных комбинаций. Автовладельцам предлагают резервировать понравившиеся номера через портал «Госуслуги», а инициаторы отмечают, что сейчас подобные сделки проходят вне правового поля.
Больше новостей о машинах, правилах для водителей и изменениях законодательства — в разделе «Авто» на Life.ru.