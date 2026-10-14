«Почему доходы должны идти перекупам?»: «Новые люди» предложили легализовать продажу «красивых» номеров

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Максим Гулин продемонстрировал в нижней палате парламента сувенирные автомобильные номера, которые на сером рынке могут стоить по 25 млн рублей каждый. В беседе с Life.ru парламентарий заявил, что два таких знака символически представляют 50 млн рублей.

Депутат Гулин про автомобильные номера стоимостью в десятки миллионов рублей. Видео © Life.ru

Гулин показал номера журналистам и объяснил, что они не являются настоящими регистрационными знаками. При этом аналогичные комбинации, как утверждает депутат, сейчас выставляют на нелегальных площадках за десятки миллионов рублей.

«У меня номера автомобильные — это сувенирные, конечно, номера, но сейчас уже на сером рынке их можно купить каждый по 25 млн руб. По сути, у меня в руках 50 млн», — заявил Гулин.

Парламентарий рассказал, что вместе с коллегами и сотрудниками аппарата изучал предложения на сайтах, где продаются подобные комбинации. По его словам, именно там были обнаружены номера с ценой в 25 млн рублей за каждый.

«Этот рынок сейчас есть. Непонятно, почему эти доходы должны идти там серым перекупам, если это может идти в бюджет Российской Федерации», — отметил депутат.

«Новые люди» выступают за принятие законопроекта, который позволит официально продавать так называемые красивые номера. Гулин заявил, что инициативу публично поддержал президент, а после правительственных замечаний законопроект был доработан.

По задумке парламентария, стоимость знаков должна определяться самим рынком.

Он добавил, что законопроект не предполагает обязательной покупки таких номеров для всех автомобилистов. Речь идёт о легальной возможности для тех, кто хочет выделить свой автомобиль, приобрести запоминающуюся комбинацию.

«У тех людей, у которых есть запрос выделиться на автомобиль, на какой-то дорогой, приобрести себе красивые номера с тремя буквами, с тремя цифрами, чтобы у них эта возможность была легальная», — сказал депутат.