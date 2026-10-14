Номер дороже машины: Депутат показал, сколько просят за красивые цифры на сером рынке

За красивые автомобильные номера на сером рынке в России просят до 26 миллионов рублей. Такие расценки Life.ru привёл депутат Госдумы от партии «Новые люди» Максим Гулин.

На сером рынке госномера выставили на продажу за десятки миллионов рублей. Фото © Life.ru

Самым дорогим в представленной подборке оказался регистрационный знак А888АА с кодом региона 97, выставленный за 26 миллионов рублей. За комбинацию А444АА 77 продавец хочет получить 22 миллиона, а вариант А888АА 99 оценивается в 20 миллионов. Ещё одно предложение — А100АА 150 из Московской области — обойдётся потенциальному покупателю в 18,6 миллиона рублей.

На сером рынке госномера выставили на продажу за десятки миллионов рублей. Фото © Life.ru

Встречаются и другие внушительные суммы. Например, за А080АА 77 и А009АА 190 просят по 11 миллионов рублей, тогда как А889АА 99 выставлен за 10 миллионов. Отдельный лот с частично скрытой комбинацией А00*АА 777 оценён в 16,5 миллиона.

Даже менее дорогие варианты в этой подборке стоят несколько миллионов рублей. Так, А038АА 77 предлагают приобрести за 7,5 миллиона, А002АА 90 — за семь миллионов, а за некоторые другие сочетания продавцы хотят получить по 4,5 миллиона. Большая часть объявлений приходится на Москву и Подмосковье, хотя предложения встречаются также в Краснодарском крае, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Указанные суммы представляют собой запрашиваемые цены, а не стоимость подтверждённых сделок.