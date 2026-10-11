Россиянам объяснили, как инвестировать в золото, чтобы получить максимум прибыли

Золото помогает смягчать потери при падении акций, однако вкладывать в него все сбережения — ошибка, уверен независимый финансовый советник Сергей Кикевич. По его словам, металл стоит рассматривать как защитную часть портфеля, учитывая возможное снижение цены и расходы при покупке и продаже.

Покупать золото лучше частями в течение нескольких месяцев и рассчитывать на вложения на годы, считает руководитель направления по работе с драгоценными металлами Дмитрий Смолин. Он рекомендовал обходиться без заёмных средств и учитывать, что результат для российского инвестора зависит как от мировой цены металла, так и от курса рубля.

При выборе инструмента важны дополнительные затраты: слитки требуют хранения, биржевые фонды взимают комиссию за управление, а обезличенные металлические счета не застрахованы АСВ. Важно проверять лицензию банка или брокера на сайте ЦБ, чтобы не попасть на мошенническую площадку, отметила в беседе с РИА «ФедералПресс» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Бузыкова.

Ранее Life.ru объяснял, какие сбережения защищены системой страхования вкладов. Обычные банковские вклады и счета застрахованы в пределах общего лимита 1,4 млн рублей на человека в одном банке, включая проценты, а брокерские счета и паи фондов под эту защиту не подпадают.