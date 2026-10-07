Страхование вкладов: какая сумма застрахована, в каких банках и что изменится с 2027 года Оглавление Какая сумма вклада застрахована государством в 2026 году Когда страховка больше: 2,8 млн и до 10 млн рублей Какие вклады и счета застрахованы, а какие нет В каких банках застрахованы вклады и как это проверить Вклады в нескольких банках: как считается страховка С какого момента вклад застрахован и как получить выплату Что изменится с 2027 года: гарантии по страхованию жизни НСЖ, ИСЖ и ДСЖ: чем полисы отличаются от вклада Что ещё защищено государством: ПДС и пенсионные накопления Часто задаваемые вопросы Какая сумма вклада застрахована государством, какие вклады и банки входят в систему АСВ и что изменится для страхования жизни с 2027 года. Страхование вкладов в 2026 и 2027: сумма страхования и условия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

27 сентября 2026 года замминистра финансов России Иван Чебесков напомнил о расширении государственной системы финансовых гарантий с 2027 года, а также страхования жизни. Life.ru разобрался, какая сумма вклада застрахована государством в 2026 году, какие счета и вклады входят в систему, что произойдёт с деньгами при отзыве лицензии у банка, и чем будущая гарантия по страхованию жизни отличается от обычной страховки вклада.

Какая сумма вклада застрахована государством в 2026 году

Лимиты страхования депозитов. Инфографика © Life.ru

В 2026 году государство гарантирует вкладчику защиту до 1,4 млн рублей в одном банке, причём в эту сумму входят и начисленные проценты. Лимит действует не на каждый договор отдельно, а на совокупность застрахованных вкладов и счетов одного человека в одной кредитной организации. Подробные нормы закреплены в Федеральном законе от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Представим ситуацию: человек открыл в одном банке два вклада по 800 тыс. рублей. На дату страхового случая общая сумма вместе с процентами составила 1,7 млн рублей. АСВ возместит только 1,4 млн рублей, так как оставшиеся 300 тыс. рублей не входят в стандартное страховое покрытие.

При этом важно учитывать не только название продукта, но и его юридическую конструкцию. Система страхования вкладов распространяется на банковские вклады и определённые банковские счета, но закон прямо устанавливает перечень исключений.

Для валютных вкладов действует тот же принцип: деньги не превращаются в отдельную страховку. Сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день наступления страхового случая.

Стоит также учитывать, что несколько обычных вкладов в одном банке не дают отдельные лимиты: требования вкладчика суммируются в пределах общего максимума.

Когда страховка больше: 2,8 млн и до 10 млн рублей

Когда страховое возмещение вклада превысит лимит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hector Rehiguer

Повышенное возмещение предусмотрено для отдельных случаев, прямо перечисленных в законе.

С конца октября 2025 года невозвратные вклады от трёх лет застрахованы вдвое больше – на 2,8 млн. Это правило действует для безотзывных сберегательных сертификатов в рублях. Суммы по ним рассчитываются отдельно от обычных вкладов.

Ещё один случай – временно высокий остаток после особых жизненных обстоятельств. Среди них продажа недвижимости, получение наследства, отдельных социальных и страховых выплат. Для таких средств действует специальный срок, установленный законом.

Представим ситуацию: после продажи квартиры на счёт человека поступили 7 млн рублей. При выполнении условий закона возможно повышенное возмещение до 10 млн рублей. Однако любой крупный остаток автоматически под этот лимит не подпадает: важны источник денег и срок их поступления.

Повышенное возмещение не следует путать с обсуждавшимся повышением общего лимита до 2 млн рублей. На 6 октября 2026 года стандартный лимит остаётся на уровне 1,4 млн рублей.

Какие вклады и счета застрахованы, а какие нет

Большинство обычных банковских вкладов и счетов физических лиц входит в систему страхования, однако из неё есть исключения.

Разбираемся, какие вклады подпадают под страхование. Инфографика © Life.ru

Банковская карта не имеет отдельной страховки: защищены деньги на связанном с ней счёте в пределах лимита. Важна юридическая конструкция счёта, а не его бытовое название.

Начисленные проценты тоже учитываются. Поэтому вклад на 1,4 млн рублей вместе с процентами может превысить стандартный лимит.

Брокерские счета, ИИС, паи фондов и другие инвестиционные инструменты не относятся к обычной системе страхования вкладов.

В каких банках застрахованы вклады и как это проверить

Проверить участие банка в системе страхования можно через реестр участников системы страхования вкладов. Именно этот реестр должен быть главным ориентиром.

Порядок проверки:

1. Откройте сайт Агентства по страхованию вкладов и найдите реестр банков – участников системы страхования вкладов.

2. Найдите в списке нужный банк по официальному названию.

3. Сверьте название и реквизиты с договором, приложением или другой документацией банка.

4. При сомнениях дополнительно проверьте сведения о кредитной организации на сайте Банка России.

По данным на 6 октября 2026 года, в системе участвуют, в частности, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк,

Вклады в нескольких банках: как считается страховка

Как правильно застраховать вклад. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если деньги находятся в разных банках, лимит 1,4 млн рублей рассчитывается отдельно по каждому банку.

Представим ситуацию: у человека есть 2 млн рублей в банке А и ещё 2 млн рублей в банке Б. Если страховые случаи произойдут в обоих банках, стандартная система позволяет получить до 1,4 млн рублей в каждом – всего до 2,8 млн рублей.

Другая ситуация: у человека 2 млн рублей в банке А и 2 млн рублей в банке Б дают два отдельных лимита: до 1,4 млн рублей в каждом банке. Если же те же 2 млн разбиты на два вклада по 1 млн рублей в одном банке, общий лимит остаётся 1,4 млн рублей.

Проценты по нескольким вкладам в одном банке также учитываются при расчёте общей суммы обязательств банка перед вкладчиком.

С какого момента вклад застрахован и как получить выплату

Отдельный договор страхования с АСВ не нужен: страхование действует в силу закона, если деньги находятся в застрахованном вкладе или счёте в банке – участнике системы.

Страховым случаем является, например, отзыв у банка лицензии Банка России или введение моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Как получить деньги:

1. Проверьте на сайте АСВ информацию о страховом случае и порядке выплат.

2. Узнайте, через какой банк-агент или непосредственно через АСВ принимаются заявления.

3. Подайте заявление о выплате возмещения и необходимые документы.

4. Получите деньги предусмотренным способом.

5. Если не согласны с рассчитанной суммой, представьте дополнительные документы и заявите требования на оставшуюся сумму.

По общему правилу выплата начинается не ранее чем через 14 дней после страхового случая; после подачи необходимых документов возмещение выплачивается в течение трёх рабочих дней. Для расчёта берётся остаток денег на конец дня страхового случая. По валютным вкладам используется курс Банка России на этот день.

Что изменится с 2027 года: гарантии по страхованию жизни

Что в 2027 году изменится в системе страхования вкладов и средств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tapati Rinchumrus

С 1 января 2027 года начнёт действовать Федеральный закон от 26 декабря 2024 года № 477-ФЗ «О гарантировании прав по договорам страхования жизни».

Это не новое решение Минфина, а вступление в силу ранее принятого закона. О расширении гарантий 27 сентября 2026 года рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

Система охватит три вида: долевое страхование жизни, страхование жизни с объявляемой доходностью и страхование жизни с расчётной доходностью. По информации Минфина, система будет распространяться и на действующие договоры, заключённые до 1 января 2027 года. Оператором станет АСВ.

Закон гарантирует определённые выплаты по договорам, включая страховую выплату, выкупную сумму и другие предусмотренные им суммы. Предельная гарантийная выплата у одного страховщика – 10 млн рублей при праве на выплату в связи с риском смерти и 2,8 млн рублей по другим предусмотренным законом выплатам.

Гарантия не страхует от падения рынка и не означает возмещение любого ожидаемого инвестиционного дохода. Размер выплаты рассчитывается по правилам закона; для ДСЖ стоимость инвестиционных паёв может меняться.

НСЖ, ИСЖ и ДСЖ: чем полисы отличаются от вклада

Отличие полисов от депозитов. Инфографика © Life.ru

Главное отличие любого такого полиса от вклада состоит в том, что это договор страхования, а не банковский депозит.

Полис не превращается в банковский вклад. С 2027 года для предусмотренных законом договоров появится отдельная система гарантий по страхованию жизни.

Поэтому нужно изучить договор и его юридический вид: аббревиатуры НСЖ и ИСЖ сами по себе не определяют объём гарантий. Финансисты предупреждают о повышенных рисках полисов, которые продают вместо вкладов.

Что ещё защищено государством: ПДС и пенсионные накопления

Кроме банковских вкладов, в России существуют отдельные механизмы государственных гарантий для долгосрочных сбережений и пенсионных средств. Например, Для ПДС действует отдельная система гарантирования внесённых средств; она не входит в лимит 1,4 млн рублей по банковским вкладам.

Пенсионные накопления также защищаются в рамках отдельного механизма, а не через страхование банковских вкладов.

Часто задаваемые вопросы

Какая сумма вклада застрахована государством в 2026 году?

До 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке, включая начисленные проценты. Для отдельных случаев предусмотрены специальные повышенные лимиты – например, 2,8 млн рублей по определённым безотзывным сберегательным сертификатам и до 10 млн рублей при некоторых особых жизненных обстоятельствах.

Застрахованы ли проценты по вкладу?

Да, начисленные проценты входят в сумму, по которой рассчитывается страховое возмещение. Поэтому вклад на 1,4 млн рублей, на который к моменту страхового случая начислены проценты, уже может превышать стандартный лимит.

Как узнать, застрахован ли вклад в конкретном банке?

Проверьте банк в реестре участников системы страхования вкладов на сайте АСВ. Дополнительно сведения о банке можно сверить с информацией Банка России.

Если вклады в нескольких банках – страховка считается отдельно?

Да. Если у человека по 2 млн рублей в двух разных банках, стандартный лимит рассчитывается отдельно по каждому банку. В одном банке несколько обычных вкладов, наоборот, учитываются вместе.

Застрахованы ли валютные вклады?

Да, если сам вклад входит в систему страхования. При наступлении страхового случая возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на этот день.

Застраховано ли накопительное и инвестиционное страхование жизни?

Обычной страховкой вкладов – нет, поскольку полис страхования жизни не является банковским вкладом. С 1 января 2027 года начнёт действовать отдельная система гарантирования прав по договорам страхования жизни; для конкретного полиса нужно смотреть его юридический вид и условия.

Что изменится для полисов страхования жизни с 1 января 2027 года?

Появится отдельная система гарантирования выплат через АСВ. Максимум составит 10 млн рублей при выплате в связи с риском смерти и 2,8 млн рублей по иным предусмотренным законом выплатам; механизм будет применяться к соответствующим действующим договорам, в том числе заключённым до 2027 года, при соблюдении условий закона.

Авторы Вячеслав Кокуркин