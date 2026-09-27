Государство защитит до 10 млн: Какие сбережения застрахуют с 2027 года

С 1 января 2027 года государственная система гарантирования охватит три вида долгосрочного страхования жизни. Речь идёт о долевом страховании жизни (ДСЖ), а также полисах с гарантированной и расчётной доходностью, рассказал РИА «Новости» замминистра финансов Иван Чебесков.

Защита будет распространяться не только на новые договоры. Под неё попадут и полисы, оформленные до 2027 года, если к моменту запуска системы они продолжат действовать.

«Сумма покрытия составит 10 миллионов рублей в связи с риском смерти в отношении каждого застрахованного лица и 2,8 миллиона рублей по иным рискам по каждому застрахованному лицу», — сообщил Чебесков.

Оператором системы станет Агентство по страхованию вкладов. Гарантийный механизм должен сработать, в частности, если у страховой компании отзовут лицензию и она не сможет самостоятельно исполнить обязательства перед клиентами.

ДСЖ появилось на российском рынке в 2025 году и объединяет страховую защиту с возможностью инвестировать часть взносов. Страхование жизни с гарантированной и расчётной доходностью заработало с 1 июня 2026 года, причём второй вариант рассчитан только на квалифицированных инвесторов.

Ранее Life.ru разбирался, как в 2026 году работает программа долгосрочных сбережений и какие гарантии получают её участники. Средства в ПДС защищены на сумму до 2,8 млн рублей, а государство также предлагает софинансирование и налоговые вычеты. При этом для обычных банковских счетов и депозитов базовый лимит страхового возмещения по-прежнему составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. Для отдельных видов долгосрочных вкладов законодательство предусматривает повышенную защиту.