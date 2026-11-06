Президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс рискует столкнуться с серьёзными препятствиями при реализации своей внутренней политики. Демократы получили большинство в обеих палатах парламента, поэтому главе Белого дома, вероятно, придётся активнее заниматься международными вопросами. Такое мнение в беседе с RTVI высказал политолог Дрексельского университета Сергей Костяев.

«Трамп будет делать всё то, что делали его предшественники последние 30 лет: пытаться издавать президентские указы, которые, естественно, будут блокироваться Верховным судом. Единственное, что ему остаётся – сосредоточиться на внешней политике», — считает эксперт.

По оценке опрошенных американских политологов, новый расклад сил грозит Вашингтону законодательным тупиком. Демократы смогут препятствовать принятию инициатив республиканцев, а Трамп сохранит право отклонять законопроекты оппонентов. В результате продвижение крупных реформ потребует компромиссов, найти которые сторонам будет непросто.

При этом президент США не останется без инструментов влияния. Он сможет продолжать издавать исполнительные указы, проводить переговоры с иностранными государствами и использовать полномочия главы исполнительной власти. Однако президентские решения могут оспариваться в судах, а финансирование многих инициатив по-прежнему зависит от Конгресса.

Костяев полагает, что политические перестановки в Вашингтоне не приведут к существенным изменениям в переговорах по Украине. По его мнению, перспективы урегулирования определяются прежде всего разногласиями Москвы и Киева по территориальному вопросу, а не партийной принадлежностью американских законодателей.

На выборах 3 ноября Демократическая партия обеспечила себе контроль над Палатой представителей и Сенатом. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого времени республиканцы сохраняют прежние парламентские полномочия.