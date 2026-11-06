Президент США Дональд Трамп вряд ли сумеет добиться масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и всю Европу. Несмотря на громкие заявления американского лидера, конкретных результатов переговоров пока не видно, а позиции заинтересованных сторон остаются противоречивыми. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал бывший директор Института США и Канады РАН, американист Валерий Гарбузов.

По мнению эксперта, регулярные визиты спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Вашингтон пока не привели к заключению конкретных договорённостей. При этом Трамп продолжает обещать скорый дипломатический прорыв, не раскрывая содержания будущего соглашения.

«Все ожидают подписания какого-либо документа, но маловероятно, что реальная договорённость будет достигнута», — заявил Гарбузов.

Американист обратил внимание, что текст предполагаемого договора до сих пор не представлен, а официальная реакция европейских стран на инициативу Трампа остаётся неясной. Кроме того, предыдущие заявления украинской стороны, по оценке Гарбузова, противоречат оптимистичным прогнозам хозяина Белого дома.

Дополнительным препятствием эксперт назвал внутриполитическую ситуацию в США. После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс позиции Трампа ослабли. Гарбузов считает, что американскому президенту теперь особенно важно продемонстрировать избирателям реальные внешнеполитические достижения.

Однако, по мнению политолога, Белый дом может продолжить прежнюю тактику громких обещаний без конкретного результата. Гарбузов напомнил, что Трамп ещё во время президентской кампании говорил о возможности быстро завершить украинский конфликт, но добиться устойчивого мирного соглашения до сих пор не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп анонсировал масштабную сделку с Россией, которая может затронуть всю Европу. После встречи с Кириллом Дмитриевым американский президент выразил уверенность в достижении договорённостей, но отказался раскрывать содержание беседы. При этом он уточнил, что лично не встречался с находившимися в Вашингтоне представителями Украины.