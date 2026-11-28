Единственным выжившим при крушении вертолёта Ми-17 в Перу оказался пилот. По предварительной версии, во время ночной посадки машина задела лопастью несущего винта дерево и опрокинулась. Об этом сообщает радиостанция RPP со ссылкой на министра обороны страны Рафаэля Белаунде Льосу.

Место ЧП. Фото © пресс-служба МО Перу

Место ЧП. Фото © пресс-служба МО Перу

По словам министра, происшествие случилось на завершающем этапе посадки, когда воздушное судно находилось на предельно малой высоте. Предположительно, одна из лопастей задела дерево, после чего вертолёт потерял устойчивость и перевернулся.

Всего на борту находились девять человек. Погибли пятеро военнослужащих ВВС и трое бойцов сухопутных войск. Выжить удалось только командиру экипажа Энцо Эспиносе Роке. Его эвакуировали в Лиму для оказания специализированной медицинской помощи.

Для перуанской военной авиации это уже вторая катастрофа Ми-17 с человеческими жертвами за 2026 год. 22 февраля вертолёт аналогичного типа разбился в регионе Арекипа. Тогда погибли все 15 человек, находившихся на борту, включая семерых детей.

Как уже писал Life.ru, катастрофа произошла 27 ноября неподалёку от населённого пункта Санабамба в регионе Аякучо. Вертолёт военно-воздушных сил Перу выполнял задание по эвакуации трёх бойцов, которые проводили разведку в труднодоступной местности. Жертвами ЧП стали 8 военных.