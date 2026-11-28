В Перу потерпел крушение вертолёт военно-воздушных сил республики, который участвовал в эвакуации военного патруля. Авиакатастрофа произошла неподалёку от населённого пункта Санабамба, сообщило командование перуанских вооружённых сил.

«Во время выполнения миссии по эвакуации военного патруля в рамках проводимых в этом районе операций произошла авария с вертолётом ВВС Перу в окрестностях населённого пункта Санабамба в зоне VRAEM», — говорится в заявлении министерства обороны.

По предварительным данным местных СМИ, жертвами авиакатастрофы стали восемь человек. Ещё один человек получил травмы и попал в больницу.

Вертолёт выполнял задание в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро, которую также называют VRAEM. В этой части страны перуанские вооружённые силы проводят военные операции. Территория отличается сложным рельефом, а доступ к отдельным участкам долины затруднён.

Ранее Life.ru сообщал, как в турецкой провинции Эскишехир потерпел крушение военный вертолёт AS-532. Воздушное судно принадлежало военно-воздушным силам Турции и выполняло учебный полёт. В результате авиакатастрофы погибли пять военнослужащих, причины происшествия пока не раскрыли.