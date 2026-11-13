Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев из-за участившихся атак на российскую территорию, однако добиться изменения позиции украинского руководства будет непросто. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По мнению эксперта, действия украинской стороны не свидетельствуют о готовности к мирному урегулированию. В частности, он обратил внимание на массированные атаки беспилотников по России и подрывы автомобилей с военнослужащими, которые считает попытками спровоцировать ответную реакцию Москвы.

Блохин полагает, что Вашингтон располагает лишь одним по-настоящему действенным инструментом воздействия на Киев — прекращением американской поддержки. Однако воспользоваться им Трампу будет сложно из-за разногласий внутри политической элиты США.

«У Вашингтона единственный рычаг давления на Киев — это отказ от поддержки», — считает политолог.

При этом Блохин указал на влияние американских политиков, поддерживающих Владимира Зеленского. По его оценке, часть этих сил сохраняет позиции в Конгрессе, поэтому даже при желании ужесточить подход к Украине Трамп может столкнуться с сопротивлением.