«Единственный рычаг»: Почему Трампу сложно надавить на Киев
Политолог Блохин допустил усиление давления Трампа на Киев из-за атак на РФ
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Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев из-за участившихся атак на российскую территорию, однако добиться изменения позиции украинского руководства будет непросто. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
По мнению эксперта, действия украинской стороны не свидетельствуют о готовности к мирному урегулированию. В частности, он обратил внимание на массированные атаки беспилотников по России и подрывы автомобилей с военнослужащими, которые считает попытками спровоцировать ответную реакцию Москвы.
Блохин полагает, что Вашингтон располагает лишь одним по-настоящему действенным инструментом воздействия на Киев — прекращением американской поддержки. Однако воспользоваться им Трампу будет сложно из-за разногласий внутри политической элиты США.
«У Вашингтона единственный рычаг давления на Киев — это отказ от поддержки», — считает политолог.
При этом Блохин указал на влияние американских политиков, поддерживающих Владимира Зеленского. По его оценке, часть этих сил сохраняет позиции в Конгрессе, поэтому даже при желании ужесточить подход к Украине Трамп может столкнуться с сопротивлением.
Ранее политолог допускал, что США могут вынудить Украину принять российские условия мирного урегулирования, прекратив военную помощь. По мнению специалиста, Киев критически зависит от американских разведданных, поставок систем ПВО Patriot и финансирования боевых действий. При этом эксперт усомнился, что Дональд Трамп решится на столь жёсткое давление на Владимира Зеленского.