США обладают всеми необходимыми рычагами давления, чтобы принудить Украину к принятию российских условий мирного урегулирования, уверен член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. По его оценке, прекращение военной поддержки быстро сломит сопротивление Киева.

Украинская сторона критически зависит от американской помощи по нескольким ключевым направлениям: разведывательные данные, поставки систем противовоздушной обороны Patriot и прямое финансирование военных операций.

«У Вашингтона есть необходимые ресурсы, чтобы принудить Киев к принятию российских условий. Украина полностью зависит от США», — подчеркнул политолог в беседе с NEWS.ru.

Однако эксперт выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп готов прибегнуть к жёсткому давлению на Владимира Зеленского. По его мнению, результат мирных переговоров будет определяться успехами Армии России на поле боя, а не дипломатическими усилиями Вашингтона.