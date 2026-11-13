Президент США Дональд Трамп намерен добиваться прекращения конфликта на Украине и поручил своей переговорной команде приложить для этого все усилия. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в Дублине. Он подчеркнул, что соответствующая задача поставлена перед ним и зятем президента Джаредом Кушнером.

«Самое главное, что президент Трамп решительно настроен приложить усилия, чтобы добиться прекращения этой войны. В этом заключаются инструкции, которые он дал мне и Джареду», — заявил Уиткофф журналистам.