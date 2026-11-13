Уиткофф заявил о решимости Трампа завершить конфликт на Украине
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Президент США Дональд Трамп намерен добиваться прекращения конфликта на Украине и поручил своей переговорной команде приложить для этого все усилия. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в Дублине. Он подчеркнул, что соответствующая задача поставлена перед ним и зятем президента Джаредом Кушнером.
«Самое главное, что президент Трамп решительно настроен приложить усилия, чтобы добиться прекращения этой войны. В этом заключаются инструкции, которые он дал мне и Джареду», — заявил Уиткофф журналистам.
Также Уиткофф заявил, что переговорный процесс по Украине получит продолжение: американская сторона уже предусмотрела в расписании следующий раунд консультаций. По его словам, участники намерены интенсивно работать над достижением договорённостей, которые позволят завершить конфликт. Уиткофф подчеркнул, что следующая встреча уже запланирована, однако не стал уточнять, когда именно стороны вновь сядут за стол переговоров.