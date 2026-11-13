Переговорный процесс по Украине получит продолжение: американская сторона уже предусмотрела в расписании следующий раунд консультаций. О подготовке новой встречи сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, участники намерены интенсивно работать над достижением договорённостей, которые позволят завершить конфликт. Уиткофф подчеркнул, что следующая встреча уже запланирована, однако не стал уточнять, когда именно стороны вновь сядут за стол переговоров.

Ранее представитель американского президента Джаред Кушнер заявил, что новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится на следующей неделе. По его словам, состоявшийся разговор окажет влияние на дальнейшие дипломатические консультации. Представитель Вашингтона также назвал продуктивным свой визит в российскую столицу вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом.