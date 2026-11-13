Кушнер назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными
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Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным подробными и продуктивными. Об этом американский представитель рассказал журналистам после переговоров в Москве.
«Очень подробная и продуктивная встреча с президентом Путиным», — высказался дипломат во время общения с сотрудниками СМИ в Дублине.
Ранее Life.ru писал, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский встретился с представителями американской администрации Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии. Переговоры состоялись на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннелле, неподалёку от Дублина.