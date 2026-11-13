Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным подробными и продуктивными. Об этом американский представитель рассказал журналистам после переговоров в Москве.

«Очень подробная и продуктивная встреча с президентом Путиным», — высказался дипломат во время общения с сотрудниками СМИ в Дублине.