«Единый народ воссоединился»: Володин высказался о вхождении новых регионов в состав России

Вячеслав Володин на первом заседании Госдумы девятого созыва поздравил депутатов с четвёртой годовщиной вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Он назвал 30 сентября особым днём и заявил о воссоединении единого народа.

Володин поздравил депутатов с годовщиной вхождения новых регионов в РФ. Видео © Telegram / Вячеслав Володин

«Сегодняшний день для нас особый. Четыре года назад, в 2022 году, вернулись на родину Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская область. Разделённый бездумным партийным решением прежних лет единый народ воссоединился!» — сказал Володин.

На заседании присутствовали депутаты, впервые избранные от этих территорий. По предложению Володина коллеги поприветствовали их аплодисментами.

«Хочется от души поздравить тех, кто впервые избрался от этих территорий. Это очень ответственно», — добавил он.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии этих территорий в состав РФ. Госдума ратифицировала документы 3 октября, а соответствующие федеральные конституционные законы были подписаны 5 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва. Кандидатуру Володина предложила «Единая Россия», её также поддержали ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Первое пленарное заседание Госдумы IX созыва было назначено на 30 сентября.