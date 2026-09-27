«Её будут помнить всегда»: Никита Высоцкий рассказал о Марине Влади и её связи с отцом

Сын Владимира Высоцкого Никита рассказал о французской актрисе Марине Влади и её роли в жизни его отца. По его словам, артистку будут помнить не только в России, но и во Франции.

В эфире радио «Комсомольская правда» Высоцкий отметил, что Влади была известной актрисой, которая работала с режиссёром Жан-Люком Годаром, снималась в Италии и занималась общественной деятельностью.

«Я думаю её будут помнить и не только в России, но и во Франции, конечно. Она очень известная актриса», — сказал Никита Высоцкий.

Он добавил, что у Влади была насыщенная биография. По словам сына поэта, актриса в разные периоды придерживалась левых взглядов и участвовала в общественных событиях во Франции в 1960-е годы. Для России Марина Влади прежде всего известна как женщина, которая 12 лет была супругой Владимира Высоцкого. Никита Высоцкий отметил, что она много сделала для отца и была им любима.

В качестве примера он привёл строки из последних стихов Высоцкого: «Я жил двенадцать лет тобой и Господом хранимый».

Марина Влади — французская актриса, певица и писательница русского происхождения, родившаяся 10 мая 1938 года в Клиши под Парижем в семье русских эмигрантов. Сниматься начала ещё в детстве, за карьеру сыграла примерно в ста фильмах, среди наиболее известных — «Принцесса Клевская», «Супружеская постель» и «Фальстаф». В 1963 году получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. В СССР и России Влади особенно известна как жена Владимира Высоцкого, с которым состояла в браке с 1970 года до его смерти в 1980-м; позднее она написала о нём книгу «Владимир, или Прерванный полёт». Марина Влади умерла 24 сентября 2026 года во Франции в возрасте 88 лет.