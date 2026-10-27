Её героев помнят с детства: Не стало художницы «Волка и телёнка» Ирины Костриной

В Москве умерла Ирина Кострина, создававшая образы героев мультфильмов «Волк и телёнок» и «Самый маленький гном». Художнице было 88 лет, сообщили в Нижегородском академическом театре кукол.

В семье Ирины подтвердили информацию. Как пишет РИА «Новости», причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последние дни жизни прошли в больнице.

Кострина многие годы сотрудничала со студией «Союзмультфильм», где участвовала в создании известных советских кукольных мультфильмов. Среди её работ также «Исчезатель», «Карпуша» и «Шарман, шарман!». Особую популярность получила вышедшая в 1984 году история о волке, который вырастил телёнка.

Эта картина принесла её создателям международное признание. Она удостоилась премии «Серебряный слон» в Индии, первых наград на фестивалях в Загребе и Буэнос-Айресе, а также диплома португальского смотра детского и юношеского кино. Кроме того, мультфильм вместе с «Исчезателем» отметили серебряной медалью ВДНХ.

Ирина Кострина родилась 14 марта 1938 года в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде. После окончания местного художественного училища в 1960 году она начала работать в театре и со временем освоила сразу несколько направлений искусства. Более шести десятилетий её жизнь была связана с Нижегородским академическим театром кукол, где она занимала должность главного художника. За свою карьеру Кострина оформила свыше 150 спектаклей.

Помимо работы над анимацией и театральными постановками, она занималась книжной графикой. Её иллюстрации появлялись в произведениях детских писателей Сергея Козлова и Михаила Липскерова. В частности, рисунки Костриной украшали издания сказок «Ёжик в тумане», «Трям! Здравствуйте!», «Как волк телёночку мамой был» и «Самый маленький гном».

За заслуги в искусстве Кострина получила звание заслуженного работника культуры России и стала лауреатом премии Нижнего Новгорода. Также она входила в Союз театральных деятелей РФ, Московский союз художников и Союз художников России.

Творческая профессия объединила и всю её семью. Муж Ирины Дмитриевны Валерий Кострин был художником-постановщиком фильмов «Белое солнце пустыни» и «Кавказский пленник». Супруги прожили вместе около 60 лет. Их дочь Мария стала художницей и преподавателем живописи, а внучка Анна Осиновская также посвятила себя искусству.

Ранее сообщалось, что Михаил Липскеров, известный как автор сценариев к советским мультфильмам «Волк и телёнок» и «Самый маленький гном», ушёл из жизни на 88-м году. Смерть наступила после продолжительной болезни. В последние годы Липскеров страдал от недугов, связанных с преклонным возрастом. На его счету сценарии к таким мультфильмам, как «Ограбление по…», «Ковбои в городе», «Как грибы с горохом воевали». Помимо работы в анимации, он занимался драматургией и прозой. Среди его романов — «Белая горячка», «Чёрный квадрат» и «Путешествие к центру Москвы».