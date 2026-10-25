Умер сценарист «Волка и телёнка» Михаил Липскеров

Автор сценариев советских мультфильмов «Волк и телёнок» и «Самый маленький гном», писатель и драматург Михаил Липскеров скончался на 88-м году жизни. Он умер ранним утром 24 октября после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в семье литератора.

По словам родственников, в последние годы Липскеров страдал от заболеваний, связанных с преклонным возрастом. Писателю было 87 лет. Похороны пройдут в узком кругу близких — именно так хотел сам сценарист. Дату и время прощания с ним объявят позднее.

Михаил Липскеров родился 1 июля 1939 года в Москве. Он написал сценарии к десяткам мультфильмов, среди которых «Ограбление по…», «Ковбои в городе» и «Как грибы с горохом воевали». Помимо работы в мультипликации, Липскеров занимался драматургией и прозой. В числе его романов — «Белая горячка», «Чёрный квадрат» и «Путешествие к центру Москвы».

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