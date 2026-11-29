12 апреля 1961 года имя Юрия Гагарина узнал весь мир. Пока одни мечтали повторить подвиг советского космонавта, другие хотели понять, кто и как воспитал человека, которому доверили первым отправиться за пределы Земли. Так в жизни Анны Тимофеевны Гагариной появилась необычная обязанность: отвечать на письма совершенно незнакомых людей. Одни благодарили её за сына, другие просили совета, а третьи искали в общении с ней материнское тепло, которого им так не хватало.

Кем была Анна Тимофеевна Гагарина до знаменитого полёта сына

Мама Юрия Гагарина: биография Анны Тимофеевны, её семья, судьба, воспитание детей и жизнь до 1961 года. Путиловский рабочий Тимофей Матвеевич Матвеев со своей женой Анной Егоровной и детьми. Во втором ряду (слева направо): Николай, Сергей, Анна (будущая мать Гагарина, стоит с тёмным цветком), Мария; в первом ряду — Ольга. Фото © Wikipedia

Анна Тимофеевна Матвеева родилась 20 декабря 1903 года в деревне Шахматово Смоленской губернии. Анна росла в большой многодетной семье, в которой до взросления дожили только пятеро детей. Позже семья перебралась в Санкт-Петербург, где отец уже работал на Путиловском заводе. Анна поступила в училище. Именно там она полюбила чтение и впоследствии привила эту любовь своим детям.

В 1923 году Анна вышла замуж за плотника Алексея Гагарина. У супругов родились четверо детей: Валентин, Зоя, Юрий и Борис. Семья жила в деревне Клушино, где Анна Тимофеевна работала в колхозе, занималась хозяйством, пряла и ткала, чтобы обеспечить детей одеждой.

Особенно тяжёлым испытанием для семьи стала Великая Отечественная война. Во время немецкой оккупации старших детей Гагариных угнали на принудительные работы. Об их судьбе мать узнала только в апреле 1945 года. К счастью, и Валентину, и Зое удалось выжить. После войны семья перебралась в Гжатск. Дети взрослели, получали образование и выбирали профессии. Анна Тимофеевна ещё не знала, что однажды о том, как она воспитывала своих сыновей и дочь, её будут расспрашивать люди со всей планеты.

Как мама Гагарина узнала о полёте сына в космос

Первый полёт Юрия Гагарина в космос: как его мать узнала о запуске корабля и пережила исторический день. Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте

О том, что её Юра отправился в космос, Анна Тимофеевна узнала из сообщения ТАСС 12 апреля 1961 года. Но в первые минуты ей было не до поздравлений и гордости за историческое достижение сына. Она ещё не знала, благополучно ли закончится полёт.

Женщина поспешила на вокзал, чтобы поехать к невестке Валентине, которая находилась дома с двумя маленькими дочерьми. О благополучном возвращении сына на Землю Анна Тимофеевна узнала по дороге к невестке. Для всего человечества Юрий Гагарин в тот день стал героем, открывшим эру пилотируемых космических полётов. А для мамы самым важным было то, что её ребёнок остался жив. Но вернуться к привычной жизни семье уже не предстояло.

Почему матери Гагарина привозили письма целыми коробками

Письма матери Юрия Гагарина: о чём жители СССР писали Анне Тимофеевне после первого полёта сына в космос. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

После полёта Юрия Гагарина почта стала неотъемлемой частью жизни его родителей. По воспоминаниям племянницы космонавта Тамары Филатовой корреспонденцию ежедневно доставляли коробками. Писали не только советские граждане, но и жители других стран. Многие родители хотели узнать секрет воспитания первого космонавта, а школьники интересовались его детством, увлечениями и успехами в учёбе. Городские власти даже обеспечили семью специальными почтовыми бланками и конвертами.

Сама Анна Тимофеевна не считала, что существует какой-то особый рецепт воспитания героя. В своих воспоминаниях она рассказывала, что старалась привить детям трудолюбие и ответственность. Именно этому она учила и своих маленьких корреспондентов. Ей хотелось, чтобы ребята мечтали не столько о славе и громких достижениях, сколько о том, чтобы приносить пользу окружающим. Ведь прежде чем стать первым космонавтом планеты, Юрий Гагарин был обычным мальчишкой, которому тоже приходилось учиться, помогать родителям и преодолевать трудности.

Почему незнакомые дети просили Гагарину стать их мамой

Анна Гагарина и воспитанники интернатов: почему незнакомые дети хотели называть мать космонавта мамой. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Особое место в жизни Анны Тимофеевны занимала дружба с воспитанниками детских домов и школ-интернатов. Ребята делились с ней своими успехами, а некоторые подписывались в письмах как её дети и спрашивали, можно ли им считать её своей мамой. Одним из таких учреждений стала школа-интернат в селе Богородском Хабаровского края, носившая имя Юрия Гагарина. Между её воспитанниками и Анной Тимофеевной завязалась многолетняя дружба.

Она отправляла им подарки, а однажды ребята прислали ей амурскую рыбу и объяснили, как её приготовить. В 1981 году воспитанники интерната даже приехали к ней в гости. Сегодня часть этой переписки и подарков хранится в Богородском краеведческом музее, хотя самого интерната уже давно нет.

У Анны Тимофеевны не было возможности изменить судьбу каждого ребёнка, который ей писал. Но она могла выслушать его, поддержать и найти слова, которые обычно говорят детям их родители. И для этого вовсе не обязательно было носить знаменитую фамилию.

Какие письма Анна Тимофеевна получала от самого Юрия Гагарина

Письма Юрия Гагарина родителям: о чём будущий космонавт рассказывал матери в годы учёбы и после полёта. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Задолго до того, как в дом Гагариных начали поступать коробки корреспонденции, Анна Тимофеевна с нетерпением ждала писем от сына Юры. В 1949 году пятнадцатилетний Гагарин покинул родительский дом и поступил в Люберецкое ремесленное училище. Он регулярно рассказывал родным о том, как осваивается на новом месте, чему учится и какие планы строит на будущее.

В одном из писем подросток подробно описал своё первое знакомство с заводом, где его поразили шум производства и расплавленный металл. В других делился успехами на практике и в учёбе. Родители, в свою очередь, поддерживали его и давали советы. Анна Тимофеевна складывала письма сына в стопку и перевязывала их бечёвкой, чтобы ни одно не потерялось. Впоследствии Юрий Гагарин, несмотря на мировую известность и занятость, продолжал писать родителям и навещать их при первой возможности.

Как жила мама Гагарина после гибели сына

Судьба матери Юрия Гагарина: как Анна Тимофеевна пережила гибель сына и сохранила память о космонавте. Фото © ТАСС / Александр Романов

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе. В родительский дом вновь хлынул поток корреспонденции, только теперь вместо поздравлений приходили соболезнования. В следующие годы Анне Тимофеевне пришлось пережить ещё две тяжёлые потери. В 1973 году умер её супруг Алексей Иванович, а в 1977-м — младший сын Борис. Несмотря на пережитое горе, она продолжала переписываться с людьми, встречаться со школьниками, помогать в воспитании внуков и участвовать в сохранении памяти о Юрии Гагарине.

Анна Тимофеевна также оставила две книги воспоминаний — «Слово о сыне» и «Память сердца», благодаря которым сегодня можно узнать о детстве и юности первого космонавта со слов самого близкого ему человека. Мать Гагарина ушла из жизни 12 июня 1984 года. В 2001 году рядом с домом семьи установили памятник Анне Тимофеевне. Скульптор Эдуард Пахомов изобразил её сидящей на скамейке — не на высоком пьедестале, а совсем рядом с теми, кто приходит почтить её память.

История Анны Тимофеевны напоминает о том, что за великими достижениями нередко стоят люди, чьи имена гораздо реже появляются на страницах учебников истории. И пока весь мир благодарил Юрия Гагарина за первый шаг в космос, тысячи людей благодарили его маму за то, каким человеком она его воспитала. А когда вы в последний раз благодарили свою маму за всё, чему она вас научила? В преддверии праздника Life.ru также подготовил красивые открытки ко Дню матери 2026 года, которые помогут напомнить самому близкому человеку о вашей любви.