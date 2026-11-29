Гименей в робе: 7 громких свадеб киллеров, миллиардеров и чиновников за решёткой Оглавление Емельяненко: смокинг, «Бутырка» и полчаса на жену Экс-губернатор Белых: свадьба и венчание в «Лефортово» Свадьба Абызова в СИЗО: стюардесса, сын и приговор на 14 лет Пятая жена, свидание на три дня и развод: история Ефремова Марат Тамбиев: любовь в СИЗО Брак в «Чёрном дельфине»: как убийца Галявиев женился на поклоннице Как киллер Ореховской ОПГ нашёл жену в Липецкой области Захарченко и адвокат: от защиты до свадьбы за решёткой В 2026 году сразу несколько известных в России зеков женились в колонии. Например, киллер Лёша Солдат, полковник-миллиардер Захарченко и другие. Для кого ещё тюрьма не стала препятствием в устройстве личной жизни— в статье Life.ru. Александр Емельяненко, Никита Белых и другие: как играют свадьбы за решёткой. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinaemelianenko, © ТАСС / Михаил Джапаридзе, Станислав Красильников

Чиновники, спортсмены и киллеры женятся прямо в СИЗО и колониях, заводят новые отношения и разводятся, не дожидаясь освобождения. Кроме подтверждения чувств, регистрация брака несёт зекам другие плюсы: например, наличие семьи учитывается при прошениях на УДО, можно получить длительные свидания с женой в отдельном помещении, расширенные посылки. Рассказываем самые необычные истории любви за решёткой.

Емельяненко: смокинг, «Бутырка» и полчаса на жену

Когда Александр Емельяненко в апреле 2015 года женился на Полине Седенельцевой, его появление на церемонии вполне могло бы украсить светскую хронику. Известный боец ММА выбрал смокинг, белоснежную рубашку и дорогие чёрно-белые туфли. Вот только вместо ресторана молодожёны оказались в одном из следственных кабинетов московской «Бутырки».

На тот момент спортсмену было 33 года. Он находился в следственном изоляторе по уголовному делу, связанному с преступлениями против личности. Молодожёнам разрешили обменяться кольцами и поцеловаться, но после регистрации сотрудники изолятора забрали украшение, поскольку заключённым запрещено хранить в камерах изделия из драгоценных металлов.

После официальной части супругам выделили полчаса на общение. История Александра и Полины на этом не закончилась. В 2018 году они развелись, однако спустя четыре года вновь зарегистрировали союз. Но в конце 2025 года стало известно, что их пара распалась снова.

Александр Емельяненко женился в СИЗО. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinaemelianenko

Экс-губернатор Белых: свадьба и венчание в «Лефортово»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых тоже решил не откладывать семейную жизнь из-за уголовного преследования. С Екатериной Рейферт он познакомился весной 2016 года, незадолго до своего задержания. Екатерине долго не разрешали свидания с женихом, поскольку она проходила свидетелем по его уголовному делу. Но отношения продолжались. Белых больше года добивался разрешения на брак. В итоге 14 ноября 2017 года сотрудники ЗАГСа зарегистрировали его отношения с Екатериной прямо в СИЗО «Лефортово».

И это было только начало. Спустя две недели, 30 ноября, пара обвенчалась там же. Для проведения обряда в изолятор пригласили священника. Венчание продолжалось около полутора часов. После церемонии Екатерина призналась журналистам, что плакала от счастья.

Экс-губернатор Никита Белых женился и венчался за решёткой. Фото © ТАСС / Мария Шевченко, Станислав Красильников

Свадьба Абызова в СИЗО: стюардесса, сын и приговор на 14 лет

Похожим образом поступил бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. 25 марта 2020 года он женился на своей возлюбленной, бывшей стюардессе Валентине Григорьевой, в СИЗО «Лефортово». О заключении брака стало известно в начале апреля 2020 года от членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивших изолятор.

Как рассказывала сама Валентина, предложение она получила за несколько месяцев до свадьбы. Ранее, в октябре 2018 года, у Абызова и Григорьевой родился сын. У Михаила также есть трое детей от предыдущего брака.

Михаил Абызов женился на возлюбленной, сидя в СИЗО. Григорьева — справа. Фото © РИА Новости / Владимир Песня

11 ноября 2026 года Таганский районный суд Москвы признал Абызова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По совокупности приговоров окончательный срок увеличили до 14 лет колонии строгого режима со штрафом более 80 млн рублей.

Пятая жена, свидание на три дня и развод: история Ефремова

Актёр Михаил Ефремов, отбывавший в 2020-2025 годах срок за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек, в 2025 году расстался с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Они поженились в 2002 году, у них трое детей.

По информации SHOT, фактически отношения супругов прекратились за несколько месяцев до официального развода. Ефремов перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов. Финальной точкой, как утверждает телеграм-канал, стало его свидание в белгородской исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, с которой он провёл три дня. Белоусова ранее была замужем за младшим братом Чулпан Хаматовой Шамилем.

Михаил Ефремов встречался в колонии с новой пассией и развёлся с женой. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

При этом Кругликова долгие годы оставалась рядом с мужем. Она прощала ему измены, переживала скандалы и проблемы с алкоголем. Но на этот раз сохранить семью не удалось.

Теперь бывшим супругам предстоит раздел имущества. История, которая длилась более двух десятилетий и пережила немало кризисов, завершилась уже после того, как актёр оказался в колонии.

Марат Тамбиев: любовь в СИЗО

Бывший следователь Марат Тамбиев в начале 2025 года получил 16 лет колонии за взятку, которую назвали крупнейшей в истории России. По версии следствия, в 2020–2022 годах Тамбиев получал от участников хакерской группировки Infraud Organization деньги и биткоины за выгодные процессуальные решения. Речь шла о 2718 биткоинах, которые на тот момент оценивались примерно в 7,3 миллиарда рублей.

Его личная жизнь тоже изменилась. С первой женой он развёлся в 2021 году. Позже у него появилась новая 28-летняя возлюбленная, чьё имя в СМИ не раскрывается. В конце августа 2026 года стало известно, что они поженились в колонии.

По информации SHOT, девушка познакомилась с Тамбиевым после его расставания с первой супругой. Она приезжала к нему ещё в СИЗО Ногинска, отправляла посылки. Когда расследование завершилось и бывшего следователя этапировали в исправительную колонию строгого режима в городе Бор Нижегородской области, она стала приезжать на длительные свидания, которые могли продолжаться до трёх суток.

По данным СМИ, молодая супруга родилась в Дербенте, переехала в Москву в поисках заработка, работала официанткой и помощницей менеджера, а затем устроилась секретарём одного из руководителей ФАС, продолжает поддерживать мужа и приезжать к нему.

Экс-следователь Тамбиев женился в заключении. Фото © РИА Новости / Сергей Бобылев

Брак в «Чёрном дельфине»: как убийца Галявиев женился на поклоннице

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в школу № 175 в Казани, где учился до девятого класса, и открыл стрельбу. Погибли девять человек — семь детей и двое учителей. Ещё 24 человека получили ранения. Экспертиза признала его полностью вменяемым, а в 2023 году суд приговорил его к пожизненному заключению. А летом 2026 года стало известно, что преступник женился.

По информации SHOT, его избранницей стала 18-летняя Диана К., повар-кондитер по профессии родом из Ростовской области, которая проживала в Москве. Девушка призналась журналистам, что ещё 14-летней школьницей увидела задержанного Ильназа по телевизору, заинтересовалась его судьбой, начала писать ему в СИЗО письма, а в 16 лет поехала в Казань, где проходил суд, и посещала заседания.

Пожизненно осуждённый Ильназ Галявиев женился на 18-летней поклоннице. Фото © ТАСС / Егор Алеев, © Telegram / shot

Брак зарегистрировали в конце июня 2026 года в исправительной колонии № 6 в Соль-Илецке Оренбургской области, известной как «Чёрный дельфин», где убийца отбывает срок. Теперь супруги смогут видеться только раз в год, и то, если осуждённый демонстрировал хорошее поведение.

История наделала немало шума. Психиатры отметили, что девушка демонстрирует признаки одержимости преступником, а родные Дианы восприняли её поступок как очередной вызов обществу, так как ранее она позволяла себе странные выходки, и заявили, что ей следует серьёзно лечиться. Сама же она потребовала большой гонорар за подробное интервью, которое так и не состоялось, но несколько комментариев всё же дала. По словам девушки, она уверена в своём выборе.

Как киллер Ореховской ОПГ нашёл жену в Липецкой области

Киллер по прозвищу Лёша Солдат уже не раз женился в колонии. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Шерстобитов

В июне 2024 года стало известно о разводе штатного киллера Ореховской ОПГ Алексея Шерстобитова, известного как Лёша Солдат. Он отбывает длительный срок за серию убийств. Его брак с Мариной Шерстобитовой (Дружко) расторгли через суд. У супругов не было общих детей и имущественных претензий, поэтому решение приняли заочно.

Однако личная жизнь Лёши Солдата на этом не закончилась. В ноябре 2026 года стало известно о том, что эпатажный киллер снова женился в колонии. Его избранницей стала 48-летняя женщина из Липецкой области. Для 59-летнего Шерстобитова это уже четвёртый брак и второй, заключённый в местах лишения свободы.

Захарченко и адвокат: от защиты до свадьбы за решёткой

Для Дмитрия Захарченко отношения с будущей супругой начались с профессионального общения. В ноябре 2026 года стало известно, что бывший полковник МВД, получивший широкую известность после обнаружения у него 9 миллиардов наличными, женился на своём адвокате Валерии Туниковой, и пара уже отметила годовщину свадьбы.

По информации SHOT, 33-летняя женщина стала единственным человеком, который навещал Захарченко в мордовской ИК № 5 и проводил с ним длительные свидания. Полковник ранее был женат, брак распался в 2014 году, а спустя два года он расстался с гражданской супругой Анастасией Пестриковой. Некоторое время интересы Пестриковой защищала Туникова. Позже девушка стала адвокатом самого Захарченко. Сначала она пыталась добиться сокращения срока для подзащитного, а также его отправки на СВО. Профессиональные отношения постепенно переросли в роман.

Авторы Кира Громова