Марию Шарапову в своё время пытались склонить к смене спортивного гражданства. Об этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал в беседе с ТАСС.

По словам главы ФТР, теннисистка, вероятно, помнила о поддержке, которую получила в начале карьеры. «Шарапову тоже «обрабатывали». Но она, наверное, помнила, что [мы] сделали [для неё] в детстве. Она никогда не заиграла бы, если бы я, условно говоря, не дал там вовремя $800 на билет», — сказал Тарпищев.

Он также вспомнил, что Шарапова приезжала в сборную России, даже когда была травмирована. «А так приехала бы она когда-нибудь, если бы не тот эпизод? Не всё так просто», — добавил президент федерации.

Тарпищев связал сохранение спортивной принадлежности с семейным воспитанием и патриотизмом, который закладывается родителями. При этом глава ФТР отметил, что повлиять на такие установки со стороны федерации невозможно.

В детстве Шарапова переехала в США, однако на протяжении профессиональной карьеры выступала за Россию. Она пять раз выигрывала турниры Большого шлема, завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и стала обладательницей Кубка Федерации в составе российской сборной.

Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году. Она была первой ракеткой мира и одной из десяти теннисисток, которым удалось выиграть все четыре турнира Большого шлема.

Ранее Тарпищев заявил о попытках склонить к смене спортивного гражданства российскую теннисистку Мирру Андрееву. Тогда глава ФТР связал интерес к таким переходам в том числе с визовыми трудностями, расходами на перелёты и условиями для международной карьеры.