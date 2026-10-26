«Эффект Долиной» добрался до энергетиков: Суд решил спор на 751 млн рублей

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной помогло разрешить спор энергетических компаний на сумму свыше 751 миллиона рублей. Арбитраж отказал «Россетям Сибирь», которые добивались отмены договоров с «Омскэлектро», применив правовую позицию из разбирательства певицы с покупательницей её квартиры Полиной Лурье, передаёт ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Причиной разногласий стала покупка кабельных линий электропередачи. «Россети Сибирь» рассчитывали вернуть затраченные на приобретение имущества средства через тарифы на электроэнергию. Однако впоследствии эти расходы исключили из тарифных расчётов. Компания сочла, что заключила договоры под влиянием существенного заблуждения, и потребовала признать их недействительными.

Суд не принял эти доводы. При оценке обстоятельств он обратился к выводам Верховного суда по делу Долиной, согласно которым ошибочные представления одного участника сделки не позволяют аннулировать договор, если другая сторона действовала добросовестно.

Таким образом, попытка «Россетей Сибирь» оспорить покупку кабельных линий не увенчалась успехом. Кассационная инстанция сохранила в силе предыдущие судебные решения, а в июне 2026 года Верховный суд отказался передавать жалобу энергетиков на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.