В Щербиновском районе Краснодарского края произошла массовая авария с участием шести транспортных средств, включая рейсовый автобус. Как сообщили в региональном управлении МВД России в MAX, обошлось без пострадавших.

ДТП произошло около 14:30 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным полиции, водитель автобуса врезался в двигавшуюся в попутном направлении «Газель». От удара её отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другими автомобилями.

Из-за аварии движение на 207-м километре автодороги временно ограничили. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.