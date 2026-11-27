Эффект домино: Столкновение автобуса с «Газелью» спровоцировало массовое ДТП на Кубани
Пять машин и рейсовый автобус столкнулись на трассе Краснодар — Ейск
Обложка © MAX / Полиция Кубани
В Щербиновском районе Краснодарского края произошла массовая авария с участием шести транспортных средств, включая рейсовый автобус. Как сообщили в региональном управлении МВД России в MAX, обошлось без пострадавших.
ДТП произошло около 14:30 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным полиции, водитель автобуса врезался в двигавшуюся в попутном направлении «Газель». От удара её отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другими автомобилями.
Из-за аварии движение на 207-м километре автодороги временно ограничили. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, накануне на Кубани дотла сгорел пассажирский автобус, следовавший в Краснодар. Пожар произошёл на трассе Майкоп — Усть-Лабинск. По словам одной из пассажирок, люди успели покинуть салон и забрать личные вещи.