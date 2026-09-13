«Желание избежать неизбежное»: Доктор психологических наук описала последствия отрицания старости
Психолог Никишина: Надо обращать внимание на возможности, которые даёт старость
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Негативное отношение к старости способно сформировать у человека страх перед неизбежным этапом жизни и постепенно изменить его поведение. Такие последствия в комментарии RuNews24.ru описала доктор психологических наук, профессор Пироговского Университета Вера Никишина.
По словам специалиста, старость в общественном сознании нередко связывают с болезнями, одиночеством, ограничениями и утратой привлекательности. При этом эталоном внешности по-прежнему считается молодость, из-за чего человек начинает заранее воспринимать собственный возраст как угрозу.
Никишина отметила, что постоянное ожидание старения может приводить к психологическим деформациям. Человек понимает, что однажды столкнётся с этим периодом, но одновременно старается всеми силами его отрицать, что создаёт внутренний конфликт.
«Например, вроде эффекта старого мальчика или старой девочки. Эта попытка молодиться создаёт такие неаккуратные и иногда даже патологические поведенческие конструкции, когда форма поведения, действий, реакций человека не соответствует возрасту, когда желание избежать неизбежное, превращается в доминантную или даже фиксированную мысль-мотив, который определяет всю активность человека», — пояснила она.
По мнению эксперта, воспринимать поздний период жизни исключительно через ограничения — ошибочный подход. Гораздо полезнее сосредоточиться на возможностях, которые он открывает, тогда принятие возраста не будет сопровождаться постоянным внутренним сопротивлением.
Ранее Life.ru рассказывал о том, почему восприятие возраста меняется на протяжении жизни: молодые люди склонны считать старость более ранним этапом, тогда как с возрастом человек отодвигает для себя эту границу.
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