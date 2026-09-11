Психологический возраст: Почему мужчины и женщины стареют по-разному

Единого возраста наступления старости не существует. Её восприятие зависит от возраста самого человека, состояния здоровья и ощущения собственной активности, рассказала врач-терапевт Александра Куденко. По её словам, люди 18–29 лет в среднем относят начало старости к 65,8 года, а респонденты старше 60 лет — уже к 74,4 года.

«Старость — это не только физическое состояние, но и психологическое восприятие», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

Активный и чувствующий себя нужным человек может считать себя молодым и в 80 лет, тогда как потеря смысла жизни способна заставить ощущать себя стариком уже в 60. Поэтому специалист считает важным сохранять интерес к жизни и социальные связи.

Различается старение мужчин и женщин и на молекулярном уровне. У женщин изменения белков происходят менее линейно и более резкими скачками, а у мужчин возрастные изменения в генах выражены сильнее. Есть различия и в продолжительности жизни и состоянии здоровья. Женщины в среднем живут дольше, но чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями и инвалидностью в пожилом возрасте.

Мужчины умирают раньше, однако в среднем дольше сохраняют физическую активность. На старение влияют и социальные факторы — доход, семейное положение и отношения с близкими. Женатые мужчины живут в среднем на два года дольше холостых, а замужние женщины — на полтора года дольше незамужних, отметила эксперт.

Кстати, разные органы одного человека могут стареть с неодинаковой скоростью. Исследователи с помощью искусственного интеллекта создали отдельные «часы старения» для тканей, поставив под сомнение универсальность единого биологического возраста организма.