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Опубликовано 11 сентября, 07:18

Психологический возраст: Почему мужчины и женщины стареют по-разному

Врач Куденко: Мужчины и женщины стареют в разное время

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Единого возраста наступления старости не существует. Её восприятие зависит от возраста самого человека, состояния здоровья и ощущения собственной активности, рассказала врач-терапевт Александра Куденко. По её словам, люди 18–29 лет в среднем относят начало старости к 65,8 года, а респонденты старше 60 лет — уже к 74,4 года.

«Старость — это не только физическое состояние, но и психологическое восприятие», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

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Активный и чувствующий себя нужным человек может считать себя молодым и в 80 лет, тогда как потеря смысла жизни способна заставить ощущать себя стариком уже в 60. Поэтому специалист считает важным сохранять интерес к жизни и социальные связи.

Различается старение мужчин и женщин и на молекулярном уровне. У женщин изменения белков происходят менее линейно и более резкими скачками, а у мужчин возрастные изменения в генах выражены сильнее. Есть различия и в продолжительности жизни и состоянии здоровья. Женщины в среднем живут дольше, но чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями и инвалидностью в пожилом возрасте.

Мужчины умирают раньше, однако в среднем дольше сохраняют физическую активность. На старение влияют и социальные факторы — доход, семейное положение и отношения с близкими. Женатые мужчины живут в среднем на два года дольше холостых, а замужние женщины — на полтора года дольше незамужних, отметила эксперт.

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Кстати, разные органы одного человека могут стареть с неодинаковой скоростью. Исследователи с помощью искусственного интеллекта создали отдельные «часы старения» для тканей, поставив под сомнение универсальность единого биологического возраста организма.

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Борис Эльфанд
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