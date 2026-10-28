Эфиопия получила 12 российских Су-35 на год раньше срока и ждёт С-400

Эфиопия получила от России первые 12 многоцелевых истребителей Су-35. Поставку подтвердил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, а премьер-министр африканской страны Абий Ахмед сообщил, что самолёты прибыли на год раньше предусмотренного соглашением срока.

«Рособоронэкспорт» передал Военно-воздушным силам Эфиопии первую партию самолетов Су-35», — рассказал Михеев в эфире ИС «Вести».

По словам главы компании, Африка занимает значительное место среди покупателей российского вооружения. Сегодня на государства континента приходится более 30% портфеля заказов «Рособоронэкспорта». Россия продолжает сотрудничать с африканскими партнёрами и готова расширять поставки военной техники.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед уточнил, что страна получила 12 истребителей поколения 4++. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за досрочное выполнение договорённостей и назвал получение самолётов важным шагом в укреплении национальной обороноспособности.

Кроме того, эфиопский премьер сообщил о планах получить от Москвы четыре батареи зенитной ракетной системы С-400.

Ранее Life.ru рассказывал о передаче новой партии истребителей Су-35С российским ВКС. Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», поставила военным очередную партию самолётов поколения 4++. Перед отправкой машины прошли полный цикл заводских испытаний и проверку во всех рабочих режимах, после чего перелетели из Комсомольска-на-Амуре к местам постоянного базирования.