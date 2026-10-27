Ефремов собрался жениться в шестой раз — на актрисе моложе него на 20 лет

Актёр Михаил Ефремов намерен в шестой раз. Его новой супругой может стать 43-летняя артистка Дарья Белоусова, которая поддерживала его во время заключения. Об этом сестра актёра Анастасия Ефремова рассказала в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Ведущий Тимур Еремеев поинтересовался у гостьи, собирается ли её брат вновь вступить в брак. Анастасия ответила, что считает такой сценарий вполне вероятным, и призналась, что очень хорошо относится к избраннице Михаила.

«Даша Белоусова красива, умна, талантлива, у неё прекрасное чувство юмора, очень хорошо воспитана, а самое важное — она его очень любит. Она его ждала. Даша — его правильный выбор», — подчеркнула Ефремова.

По словам сестры артиста, после освобождения из колонии он стал вести закрытый образ жизни, избегает публичных мероприятий и сосредоточился на работе. Белоусова поддерживает возлюбленного и рассказывает ему о происходящем в театральной среде. Анастасия также сообщила, что её брат уже вернулся к съёмкам.

Ранее Life.ru сообщал, что после развода с пятой женой Софьей Кругликовой Михаил Ефремов переехал к Дарье Белоусовой в съёмную квартиру на Садовом кольце. Пара арендует двухкомнатное жильё площадью 54 квадратных метра примерно за 250 тысяч рублей в месяц. Актёр оставил бывшей супруге и детям шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке, стоимость которой оценивалась в 200 миллионов рублей. Белоусова навещала Ефремова в колонии, где тот отбывал наказание за смертельное ДТП.