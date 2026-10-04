Ефрейтор Призрак две недели ухаживал за раненным товарищем на передовой

Ефрейтор Дмитрий Антонов две с половиной недели заботился о раненном сослуживце во время выполнения боевой задачи на Днепропетровском направлении. Он приносил товарищу еду и воду и обрабатывал рану доставленными с дронов медикаментами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около двух с половиной недель рядом с ним находился товарищ с позывным Призрак, получивший слепое осколочное ранение спины», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего укрыли в запасной позиции, а после восстановления он, по данным Минобороны, продолжил выполнение задач.

Сам Антонов провёл на передовой 65 суток. Всё это время он наблюдал за соседними лесополосами и зданиями, отслеживал перемещения украинских подразделений, звуки техники и сбросы грузов, передавая сведения командованию.

Военнослужащий также рассказал, что командир батальона дважды помог спасти ему жизнь во время атак тяжёлых беспилотников. Российские расчёты, по его словам, уничтожали в том числе дроны противника.

После одного из огневых контактов Антонов забрал оставленную украинскую рацию и отправил её командиру при помощи беспилотника. Впоследствии устройство, по словам бойца, ещё около шести дней использовалось для перехвата переговоров.

В Минобороны заявили, что собранная военнослужащим информация пригодилась российским подразделениям при дальнейших действиях на Днепропетровском направлении.

Ранее Life.ru рассказывал о российском военнослужащем, который в одиночку эвакуировал раненого товарища на пять километров. Для транспортировки он использовал специальные носилки-волокуши, позволившие вывезти пострадавшего силами одного человека.