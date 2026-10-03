Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 12:35

«Не здоровайтесь и не разговаривайте»: Украинским солдатам дали странный приказ в Краматорске

Пленный заявил о запрете украинским военным общаться с жителями Краматорска

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Украинским военнослужащим приказали не общаться с жителями Краматорска (ДНР). Об этом заявил военнопленный Виталий Мосин, сдавшийся на Краматорском направлении. По его словам, после прибытия в город ротный предупредил бойцов о запрете вступать в разговоры с местными.

Пленный заявил о запрете украинским военным общаться с жителями Краматорска. Видео © Минобороны России

«Пацаны, я предупреждаю вас, что с местным населением не общайтесь, не заходите там ни в гости, ни здрасьте, ни до свидания. Местные такие, что ты с ним будешь вот сейчас разговаривать нормально, он тебе будет в лицо улыбаться. Ты развернешься, он тебе в спину нож засунет», — пересказал Мосин слова командира. Тот, как утверждает пленный, велел солдатам игнорировать жителей.

Причиной такого распоряжения командир назвал враждебность местных. Видео с рассказом военнопленного предоставило Минобороны России.

Пушилин рассказал о решающей битве за Донбасс
Пушилин рассказал о решающей битве за Донбасс

Краматорск — крупный промышленный город на севере ДНР, который с 2014 года фактически выполняет функции административного центра подконтрольной Киеву части региона. После начала СВО город приобрёл важное военное и логистическое значение: вместе со Славянском он входит в систему крупных укреплённых городов на севере Донбасса и остаётся одним из ключевых узлов украинской обороны в регионе. Ранее Life.ru писал, что ВС РФ контролируют Ямполь и ещё три населённых пункта в Краматорском районе ДНР.

Больше новостей о российских войсках, вооружении и ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar