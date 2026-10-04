Ефрейтор Зеляев первым ворвался на позиции ВСУ и ликвидировал боевиков

Ефрейтор Армии России Юрий Зеляев первым ворвался на позиции противника во время штурма опорного пункта и вступил в ближний стрелковый бой. По данным Минобороны России, военнослужащий уничтожил нескольких солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и помог своей группе занять новые рубежи.

Подразделение под руководством Зеляева выполняло задачу на одном из важных тактических направлений. Российским военным предстояло овладеть опорным пунктом противника.

«Юрий Зеляев первым ворвался на позиции противника и навязал ближний стрелковый бой. В ходе боя Юрий лично уничтожил нескольких боевиков и выбрал выгодную огневую позицию для прикрытия своих товарищей», — сообщили в Минобороны.

После этого ефрейтор продолжил поддерживать огнём продвигавшихся сослуживцев. Как заявили в ведомстве, это позволило штурмовой группе в короткие сроки занять новые рубежи.

Ранее Life.ru сообщал, что в ДНР ликвидировали помощника начальника службы авиации и ПВО 88-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Штокалюка. По данным российских силовых структур, он погиб 29 сентября в результате авиаудара.