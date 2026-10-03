В ДНР ликвидировали помощника начальника службы авиации и ПВО батальона морпехов

Российские военнослужащие ликвидировали в ДНР помощника начальника службы авиации и ПВО 88-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Александра Штокалюка. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, Штокалюк был ликвидирован 29 сентября в результате точного авиаудара. Кроме того, российские силовики сообщили о ликвидации командира штурмового взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ лейтенанта Дениса Сокорчука в ДНР.

Ещё одним погибшим стал военнослужащий украинского спецназа Сергей Рябоконь. Он имел звание майора, а посмертно был повышен до подполковника. На каком именно направлении СВО он погиб, собеседник агентства не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал, что в ДНР и Харьковской области ликвидировали трёх украинских офицеров, среди которых были командир штурмового взвода и двое представителей батальона полиции особого назначения. В августе российские силовики также сообщали о ликвидации офицеров ВСУ в Кривом Роге, Херсонской области и ДНР. Среди них был начальник группы разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.