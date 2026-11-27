Вводить в 11-м классе отдельные экзамены по ключевым предметам в дополнение к ЕГЭ не нужно, считает министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, учителя могут оценить, как школьники усвоили материал, в том числе с помощью всероссийских проверочных работ.

«ВПР органично встроены в школьную программу, а дополнительные экзамены в 11-м классе могут быть уже избыточными», — подчеркнул собеседник RT.

Все темы, которые проверяют на ЕГЭ, ученики проходят на уроках. Школы работают по единым федеральным программам и постепенно переходят на общие учебники. Выпускник получает необходимую для экзамена подготовку, если регулярно ходит на занятия, участвует в работе класса и выполняет задания, отметил глава ведомства.