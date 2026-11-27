Кравцов назвал дату последних звонков в российских школах в 2027 году
Кравцов: Последние звонки в школах состоятся 26 мая
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Последние звонки в российских школах в 2027 году рекомендовано провести 26 мая. Соответствующие рекомендации Минпросвещения направило во все регионы страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения.
«В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены», — заявил министр.
В программу праздничных мероприятий предлагается включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Также школам рекомендовали чествовать представителей многодетных и многопоколенных семей и приглашать для выступлений родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, а также участников специальной военной операции.
Отдельное внимание при подготовке последних звонков поручено уделить комплексной безопасности. Кроме того, регионам рекомендовано обеспечить доступную среду для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Ранее Госдума приняла закон, который меняет условия поступления в российские вузы для победителей и призёров школьных олимпиад. Теперь рассчитывать на зачисление без вступительных испытаний смогут только обладатели первого места, а для призёров предусмотрена другая льгота — максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.