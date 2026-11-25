Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) сохранят право поступать в вузы без вступительных испытаний. Новые ограничения на льготное зачисление их не затронут. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве пояснили, что обладатели дипломов ВсОШ по-прежнему смогут воспользоваться особым правом при поступлении на профильные направления подготовки. Таким образом, изменения не лишат их предусмотренных законом преимуществ.

Уточняется, что новые правила распространяются на олимпиады школьников, которые проводятся начиная с 2026/27 учебного года.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому поступать в университеты без вступительных испытаний смогут только победители перечневых олимпиад школьников. Призёры таких соревнований сохранят возможность получить 100 баллов по соответствующему предмету ЕГЭ либо зачёт за профильные дополнительные вступительные испытания.