В российских колледжах и техникумах абитуриенты чаще всего выбирают профессии сварщика и строителя, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в рамках проекта «Профессионалитет» популярны также разработка программного обеспечения, сестринское дело, туризм и гостеприимство.

Среди других востребованных направлений глава ведомства назвал технологию машиностроения, а также обслуживание и ремонт автомобилей. На некоторые программы конкурс выше среднего. Всего в колледжах и техникумах страны учатся четыре миллиона человек, а приём вырос с 900 тысяч до 1,4 миллиона, уточнил собеседник RT.