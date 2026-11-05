Приёмная кампания в российских колледжах и техникумах завершится 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции.

«Напомню, что приёмная кампания в колледжах завершится 1 декабря», — заявил глава ведомства.

Основной этап поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) закончился ещё 15 августа. Однако учебные заведения, в которых остались свободные места, получили возможность продолжить набор абитуриентов.

Согласно установленным правилам, дополнительный приём на очную форму обучения может продолжаться до 25 ноября. На очно-заочную и заочную формы документы принимают до 1 декабря при наличии свободных мест.

Ранее Life.ru сообщал, что более 1700 российских колледжей открыли двери для будущих студентов и их родителей. Мероприятия прошли 17 октября в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Школьники смогли познакомиться с востребованными специальностями, пообщаться с преподавателями и потенциальными работодателями, а также попробовать себя в различных профессиях.